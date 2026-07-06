Marche de la Coalition Article 64 : le gouvernement promet un encadrement « républicain » à Kinshasa

Alors que la Coalition Article 64 pour la défense de l’ordre constitutionnel (C64) a reporté au 22 juillet 2026 sa grande manifestation à Kinshasa, les autorités congolaises commencent à préparer le dispositif qui entourera cet événement politique attendu. Réuni autour du vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Shabani, le gouvernement affirme vouloir garantir le bon déroulement de la marche, tout en prévenant qu’aucun acte de subversion ne sera toléré.

Ce rassemblement, organisé à l’initiative de plusieurs figures de l’opposition, intervient dans un contexte politique marqué par des tensions autour du respect de la Constitution et par des démarches de médiation engagées au niveau régional.

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Le gouvernement assure vouloir garantir une manifestation pacifique

À l’issue d’une réunion tenue dimanche avec les responsables des services de sécurité et les autorités de la ville de Kinshasa, le gouvernement a réaffirmé sa volonté d’encadrer la manifestation « dans un esprit républicain et démocratique ».

Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a assuré que les forces de défense et de sécurité seront mobilisées afin de préserver l’ordre public tout en garantissant le droit de manifester.

« Les forces de défense et de sécurité seront là pour préserver la quiétude dans la ville de Kinshasa. Nous profitons de l’occasion pour rassurer l’opinion tant nationale qu’internationale que, tout en accompagnant, dans un esprit républicain et démocratique, les manifestations, nous voulons aussi rassurer que tout doit se faire dans les normes établies, selon les lois et les règlements de la République, en assurant également la liberté aux paisibles citoyens qui veulent vaquer à leurs occupations », a déclaré le gouverneur.

Les autorités ont toutefois averti qu’elles prohiberaient « tout acte portant les germes de la subversion », insistant sur le respect strict du cadre légal.

Une mobilisation nationale sous haute surveillance

Initialement annoncée pour le début du mois de juillet, la marche a été reportée après que les principaux dirigeants de la Coalition Article 64 ont accepté une invitation du président burundais Évariste Ndayishimiye, également président en exercice de l’Union africaine, pour des consultations consacrées à la situation politique, sécuritaire et institutionnelle de la RDC.

Malgré ce report, la coalition maintient son objectif. Le 22 juillet, les manifestants prévoient de converger vers le Palais de la Nation, où un sit-in est programmé avant la remise d’un mémorandum destiné au président Félix Tshisekedi. Les organisateurs expliquent vouloir rappeler leur attachement au respect de la Constitution de 2006.

Parallèlement, la mobilisation rencontre déjà des obstacles dans certaines provinces. Les autorités de Kolwezi et de Lubumbashi ont annoncé l’interdiction de la manifestation sur leurs territoires, illustrant les tensions qui entourent cette initiative de l’opposition.

À moins de trois semaines de l’échéance, tous les regards sont désormais tournés vers Kinshasa, où cette marche pourrait constituer l’un des principaux rendez-vous politiques de ce mois de juillet.