Rawbank : Jules Alingete et Mustafa Rawji interdits de quitter la RDC, la justice ouvre une enquête pour corruption

La justice congolaise franchit une nouvelle étape dans un dossier sensible mêlant hauts responsables publics et acteurs majeurs du secteur bancaire. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde Mambu, a ordonné l’interdiction de sortie du territoire national de l’ancien inspecteur général des finances Jules Alingete Key, du directeur général de Rawbank, Mustafa Rawji, ainsi que de six autres personnes, dans le cadre d’une enquête judiciaire portant notamment sur des faits présumés de corruption, de faux en écritures et de blanchiment de capitaux.

La décision, notifiée le 20 juin à la Direction générale de migration (DGM), constitue une mesure conservatoire destinée à garantir la disponibilité des personnes visées pendant l’instruction. À ce stade, aucune condamnation n’a été prononcée et la présomption d’innocence demeure pleinement applicable à l’ensemble des personnes concernées.

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Une mesure conservatoire pour les besoins de l’instruction

Dans sa correspondance adressée au directeur général de la DGM, Firmin Mvonde précise que son parquet a ouvert une enquête judiciaire contre Mustafa Rawji, Mazhar Rawji, Uzair Rawji, Zain Rawji, Jules Alingete Key, Kiala Ndombele, Nanu Mukawa, également connu sous le nom de Nanu Alingete, ainsi que Jok Oga Ukelo.

Les investigations portent sur des infractions prévues par le Code pénal congolais, notamment les faits de corruption et de faux en écritures, ainsi que sur la loi du 27 décembre 2022 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Afin d’assurer le bon déroulement de la procédure, le procureur général a demandé aux services de la migration d’empêcher les personnes concernées de quitter Kinshasa, ou le territoire national pour celles se trouvant déjà en province, jusqu’à nouvel ordre.

Cette instruction a également été transmise au ministre d’État en charge de la Justice, au Conseiller spécial du Chef de l’État en matière de sécurité, à l’Agence nationale de renseignements (ANR), à la Police nationale congolaise (PNC) ainsi qu’aux services de renseignement des Forces armées.

Une affaire qui trouve son origine dans des accusations anciennes

Cette décision intervient dans le prolongement d’accusations apparues entre 2023 et 2024 concernant de présumées commissions versées par des sociétés du groupe Rawji, notamment dans le cadre d’un dossier de redressement fiscal impliquant Rawbank. Ces allégations avaient déjà donné lieu à des plaintes ainsi qu’à plusieurs révélations médiatiques.

L’affaire prend une dimension particulière en raison du profil des personnalités concernées. Mustafa Rawji dirige Rawbank, première banque commerciale de la République démocratique du Congo, tandis que Jules Alingete a incarné pendant plusieurs années la lutte contre la corruption à la tête de l’Inspection générale des finances (IGF), avant de quitter ses fonctions en 2025.

À ce stade de la procédure, ni Rawbank ni les personnes visées n’ont réagi publiquement à cette mesure judiciaire.

L’interdiction de sortie du territoire ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité. Elle traduit néanmoins la volonté du parquet de sécuriser le déroulement de l’enquête, désormais entrée dans une phase active, alors que les investigations concernent des personnalités de premier plan issues aussi bien du secteur financier que des institutions de contrôle de l’État.