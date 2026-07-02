Sébastien Desabre frappé par un deuil : le sélectionneur des Léopards perd son père au soir de l’élimination de la RDC

Le football est parfois relégué au second plan face aux épreuves de la vie.

Quelques instants après l’élimination de la République démocratique du Congo face à l’Angleterre (2-1), en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, une triste nouvelle est venue assombrir davantage la soirée des Léopards. Le sélectionneur Sébastien Desabre a perdu son père.

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Une douleur immense pour le technicien français, qui venait déjà de voir s’arrêter le magnifique parcours de son équipe dans la plus prestigieuse des compétitions internationales.

Une épreuve traversée dans la plus grande dignité

Selon plusieurs sources concordantes, Sébastien Desabre avait été informé du décès de son père peu avant le coup d’envoi de la rencontre face à l’Angleterre.

Malgré cette terrible épreuve personnelle, il a fait le choix de rester sur le banc afin d’accompagner ses joueurs pour ce rendez-vous historique, témoignant une nouvelle fois de son sens des responsabilités et de son engagement envers la sélection congolaise.

Ce n’est qu’à l’issue de la conférence de presse d’après-match que le décès de son père a été évoqué publiquement. Visiblement surpris que cette information soit rendue publique à cet instant, le sélectionneur s’est contenté d’un sobre « Merci » avant de quitter la salle.

Par la suite, le journaliste Stanis Bujakera Tshiamala, citant une source officielle, ainsi que le ministre des Sports Didier Budimbu, ont confirmé que Sébastien Desabre connaissait déjà la nouvelle avant le début de la rencontre.

Une soirée aux émotions bouleversantes

Sur le terrain, les Léopards avaient pourtant longtemps entretenu le rêve d’un exploit. Après avoir ouvert le score dès les premières minutes, ils ont résisté avec courage avant de céder en fin de rencontre face à un doublé d’Harry Kane.

Cette élimination mettait un terme à un parcours historique pour la RDC, qui disputait pour la première fois de son histoire un match à élimination directe en Coupe du monde.

Mais au-delà du résultat sportif, cette soirée restera surtout marquée par la douleur intime vécue par Sébastien Desabre.

Nos pensées à Sébastien Desabre et à sa famille

Dans ces moments où le sport s’efface devant l’épreuve humaine, l’ensemble de la rédaction adresse ses sincères condoléances à Sébastien Desabre, à sa famille ainsi qu’à ses proches.

Que son père repose en paix.

Et que le sélectionneur des Léopards trouve, auprès des siens, la force nécessaire pour traverser cette douloureuse épreuve.