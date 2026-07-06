FIFA : l’affaire Balogun vire au scandale, l’UEFA et Sepp Blatter dénoncent une ingérence politique

La décision de la FIFA de lever la suspension de Folarin Balogun avant le huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre les États-Unis et la Belgique continue de provoquer une onde de choc dans le monde du football. Ce qui n’était au départ qu’un dossier disciplinaire est désormais devenu une véritable affaire politique, alimentée par des révélations sur une intervention de la Maison Blanche et par une avalanche de critiques visant la gouvernance de l’instance mondiale.

Alors que la FIFA invoque les dispositions de l’article 27 de son Code disciplinaire pour justifier sa décision, plusieurs voix dénoncent un dangereux précédent susceptible d’ébranler la crédibilité de la compétition.

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L’UEFA dénonce une atteinte à l’intégrité de la compétition

Expulsé lors du seizième de finale face à la Bosnie-Herzégovine, Folarin Balogun devait normalement purger un match de suspension. Mais dimanche, la commission de discipline de la FIFA a décidé d’annuler cette sanction, permettant ainsi à l’attaquant de l’AS Monaco de disputer le choc contre la Belgique.

Selon plusieurs médias américains, cette décision serait intervenue après des démarches entreprises par la Maison Blanche. L’Associated Press évoque des contacts directs avec la FIFA, tandis que le New York Times affirme que le président Donald Trump aurait personnellement échangé avec Gianni Infantino, président de la FIFA.

Ces révélations ont suscité une vive réaction de l’UEFA.

Dans un communiqué particulièrement ferme, l’instance européenne estime que la FIFA a « franchi une ligne rouge » en suspendant l’application automatique d’un carton rouge.

Pour l’UEFA, les règles disciplinaires constituent l’un des fondements essentiels de l’équité sportive. Elle rappelle que de nombreux joueurs ont déjà purgé leur suspension après une expulsion similaire et estime que cette décision risque de créer un précédent susceptible de fragiliser l’ensemble de la compétition.

Selon l’organisation, « l’intégrité du jeu est menacée et la crédibilité de la compétition compromise ».

Sepp Blatter fustige l’influence de Donald Trump

Les critiques ne viennent pas uniquement des institutions européennes. L’ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, s’est lui aussi exprimé avec virulence sur les réseaux sociaux.

Le dirigeant suisse, qui avait quitté la tête de la FIFA en 2015, juge préoccupant qu’une décision disciplinaire puisse être influencée par une intervention politique.

« Les cartons rouges ne sont pas annulés par des appels téléphoniques politiques. Ils sont annulés par des règles, des preuves et des organismes indépendants », a-t-il écrit.

Blatter s’interroge également sur la gouvernance actuelle de l’instance mondiale, estimant que le football « ne doit jamais devenir un terrain de jeu pour le pouvoir politique ».

Une décision qui fragilise la FIFA

Au-delà du cas Balogun, cette affaire relance le débat sur l’indépendance des organes disciplinaires de la FIFA.

Si l’article 27 du Code disciplinaire permet effectivement, dans certaines circonstances exceptionnelles, de suspendre l’exécution d’une sanction, de nombreux observateurs s’interrogent sur les conditions ayant conduit à son application dans ce dossier.

À quelques jours des derniers matchs à élimination directe de la Coupe du monde, la polémique dépasse désormais le cadre sportif. Entre accusations d’ingérence politique, critiques institutionnelles et interrogations sur l’égalité de traitement entre les sélections, la FIFA se retrouve confrontée à l’une des controverses les plus sensibles de cette édition 2026.