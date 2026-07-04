Coupe du Monde 2026 : Le Maroc écrase le Canada 3-0 et file en quart de finale

Le Maroc a pris le contrôle du match face au Canada dès la première période. Au Stade de Houston, ce samedi 4 juillet 2026, les Lions de l’Atlas ont imposé leur jeu avec 56% de possession et 399 passes réussies. Le bloc canadien a tenu une mi-temps, mais a craqué au retour des vestiaires. Azzedine Ounahi a ouvert le score à la 50e minute d’une frappe précise. Ce but a libéré le Maroc et mis le Canada dans l’obligation de se découvrir. Les américains du Nord n’ont pas réussi à réagir face à l’organisation marocaine.

Après avoir débloqué la situation, Ounahi a remis ça à la 82e. Encore lui. Le milieu marocain a profité d’un bon décalage pour inscrire son doublé et tuer tout suspense. Le Canada, malgré 10 tirs tentés, n’a cadré que 3 fois et n’a jamais inquiété sérieusement la défense marocaine. En fin de match, Soufiane Rahimi a alourdi la marque à la 90e+8 pour porter le score à 3-0. 4 tirs cadrés côté marocain pour 3 buts : un réalisme redoutable. Le Maroc a géré son avance avec maturité, sans trembler, et a puni chaque erreur canadienne pour valider sa qualification en quart.

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Une domination collective dans tous les secteurs

Les statistiques résument la physionomie du match. Le Maroc a dominé la possession et a tenté moins de tirs que le Canada, 5 contre 10, mais a été beaucoup plus juste avec 4 tirs cadrés contre 3. Dans la construction, les Lions de l’Atlas ont enchaîné 399 passes contre 348 pour les Canadiens. Ce contrôle du ballon et cette patience ont usé le Canada, pays co-organisateur du Mondial 2026. Défensivement, le Maroc a été solide et a empêché toute percée dangereuse. Collectivement, l’équipe a montré de la discipline, de la solidarité et une vraie maîtrise des temps forts et des temps faibles.

Un 3-0 qui lance le Maroc vers les quarts de finale

Ce succès 3-0 au Stade de Houston envoie le Maroc directement en quart de finale. C’est une victoire pleine, construite sur l’efficacité offensive et la solidité défensive. Le Canada, malgré le soutien de son public, n’a pas trouvé la solution face à un collectif marocain bien huilé. Ounahi homme du match avec son doublé, Rahimi pour conclure, et une équipe qui tourne. Les Lions de l’Atlas quittent les huitièmes avec la manière. Ils attendent désormais le vainqueur de Paraguay-France pour continuer l’aventure nord-américaine et tenter d’écrire une nouvelle page de l’histoire africaine en Coupe du Monde.