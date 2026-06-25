Ebola en Afrique de l’Est : l’OIM lance un plan régional à 55,8 millions de dollars pour contenir la propagation

L’épidémie de maladie à virus Ebola qui frappe l’Est de la République démocratique du Congo dépasse désormais les frontières nationales. Face à cette situation, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a lancé, le 24 juin 2026, un plan régional de préparation et de riposte. Ce programme mobilise 55,8 millions de dollars sur six mois. Il couvre onze pays de la région.

L’objectif est clair. L’OIM veut renforcer la surveillance sanitaire. Elle souhaite également améliorer les mécanismes de prévention. En outre, elle cible en priorité les populations mobiles et les corridors transfrontaliers. En effet, le virus circule rapidement dans ces zones.

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Des populations mobiles au cœur des préoccupations

Selon l’OIM, l’épidémie exige désormais une réponse régionale coordonnée. En effet, les mouvements quotidiens entre les pays voisins augmentent les risques de propagation.

Chaque jour, des milliers de personnes franchissent les frontières. Elles voyagent pour le commerce, le travail ou les visites familiales. D’autres se déplacent pour accéder à des services essentiels. Par conséquent, les autorités sanitaires doivent renforcer leur vigilance.

« L’épidémie est centrée dans des zones où les populations traversent quotidiennement les frontières pour le commerce, le travail, les visites familiales et l’accès aux services », a expliqué Ugochi Daniels, directrice générale adjointe de l’OIM chargée des opérations.

14,8 millions de dollars destinés à la RDC

Sur les 55,8 millions de dollars recherchés, l’OIM prévoit d’allouer 14,8 millions de dollars aux opérations en République démocratique du Congo. Le pays reste l’épicentre de l’épidémie.

Par ailleurs, l’organisation a déjà mobilisé 20 millions de dollars avec l’appui de ses partenaires. Toutefois, elle doit encore trouver près de 35 millions de dollars pour exécuter l’ensemble du plan.

L’OIM lance donc un appel aux bailleurs internationaux. Elle souhaite également renforcer la mobilisation de ses partenaires afin de maintenir les opérations dans les zones les plus exposées.

Plus d’un million de contrôles sanitaires réalisés

L’OIM a déjà effectué plus d’un million de contrôles sanitaires aux points d’entrée et sur les principaux axes de déplacement.

Cette vigilance intervient alors que l’épidémie progresse dans la région. En effet, les autorités ont déjà signalé une extension vers l’Ouganda.

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Par ailleurs, le plan prévoit plusieurs actions complémentaires. Il renforcera la surveillance aux frontières. Il améliorera également le suivi sanitaire des voyageurs. De plus, il intensifiera la sensibilisation des communautés vulnérables.

Enfin, l’organisation veut lutter contre la désinformation. Or, les fausses informations compliquent souvent la gestion des épidémies.

Les conflits compliquent la riposte

Toutefois, plusieurs obstacles freinent les efforts sur le terrain. Dans certaines zones affectées par les conflits armés, les équipes sanitaires subissent des attaques.

En parallèle, les déplacements massifs de populations compliquent l’identification rapide des cas. Dès lors, les autorités rencontrent davantage de difficultés pour appliquer les mesures de riposte.

« Un seul cas non détecté peut tout changer », a averti Blate David, agent médical national de l’OIM au point d’entrée de Nimule, au Soudan du Sud.

Au-delà du dépistage, l’OIM souhaite renforcer les capacités d’isolement et de quarantaine. Elle veut aussi améliorer la prévention des infections dans les zones touchées.

Selon l’organisation, plusieurs leviers restent essentiels. D’abord, les autorités doivent surveiller efficacement les flux migratoires. Ensuite, elles doivent renforcer la coopération régionale. Enfin, elles doivent maintenir une surveillance sanitaire rigoureuse.

Une mobilisation collective reste indispensable

Alors que les équipes poursuivent leurs interventions sur le terrain, l’OIM insiste sur la nécessité d’une mobilisation collective et durable.

Le plan régional de 55,8 millions de dollars constitue un élément central de cette stratégie. Toutefois, son succès dépendra de plusieurs facteurs.

D’une part, les bailleurs devront maintenir leur soutien financier. D’autre part, les États devront renforcer leur coopération. Enfin, les communautés devront participer activement aux efforts de prévention.

Dans une région marquée par une forte mobilité des populations, aucun pays ne peut agir seul. Par conséquent, seule une réponse collective permettra de freiner la propagation du virus et de protéger durablement les populations.