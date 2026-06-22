« Debout Jeunes Congolais » : le pari à 1,3 milliard de dollars de la RDC pour sa génération future

Dans les couloirs feutrés de la primature, l’heure n’est plus aux atermoiements. Ce vendredi 19 juin 2026, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, les derniers réglages ont été passés au crible. En ligne de mire : le lancement officiel, prévu le 30 juin prochain, du programme présidentiel « Debout Jeunes Congolais ». Une initiative qui se veut bien plus qu’un simple slogan politique. Ici, il s’agit d’une réponse structurelle à une équation démographique vertigineuse : près de 65 % de la population congolaise a moins de 25 ans. Autant dire que l’avenir économique du pays se jouera sur le front de l’insertion de cette jeunesse.

Ce programme, pierre angulaire du premier pilier du Programme d’actions du Gouvernement 2024-2028, est explicitement dédié à la création d’emplois et à la relève du pouvoir d’achat des ménages. Pour les observateurs, il incarne la volonté affichée de transformer un dividende démographique potentiel en levier de croissance durable.

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1,3 milliard de dollars pour bâtir un écosystème vertueux

L’ambition affichée est à la hauteur des moyens engagés. Le ministre de l’Entrepreneuriat et du Développement des PME, Justin Kalumba, a détaillé les contours d’un dispositif qu’il veut « cohérent et intégré ». Son credo : « Pour créer des emplois, il faut des entreprises, et pour avoir des entreprises compétitives, il faut une main-d’œuvre qualifiée répondant aux besoins réels du marché. »

Le plan d’action repose sur trois piliers indissociables. D’abord, la formation professionnelle, pensée comme un pont entre les compétences des jeunes et les attentes des recruteurs. Ensuite, l’emploi et l’égalité des chances, pour fluidifier l’accès aux opportunités. Enfin, l’entrepreneuriat, avec un soutien renforcé à la création et à la croissance des petites et moyennes entreprises.

Sur le plan financier, l’enveloppe globale est colossale : 1,3 milliard de dollars. Un montant qui sera abondé par une coalition inédite entre l’État, les partenaires techniques et financiers, ainsi que plusieurs organismes publics. La quote-part nationale, évaluée à environ 110 millions de dollars par an, est d’ores et déjà sécurisée pour le second semestre 2026, grâce au collectif budgétaire en cours.

La mesure de l’impact, véritable juge de paix

Mais comme le soulignent les analystes du marché du travail, l’argent ne fait pas tout. L’heure est désormais à la conversion de cet effort financier en résultats tangibles. Les autorités ont d’ailleurs prévu un système de suivi rigoureux, destiné à comptabiliser, chiffres à l’appui, le nombre d’emplois nets créés et d’entreprises pérennisées.

Autre défi de taille : l’accès au crédit. Des mécanismes de garantie et des instruments financiers spécifiques sont en cours de mobilisation pour désengorger le goulot d’étranglement du financement des jeunes entrepreneurs. Par ailleurs, pour éviter les écueils d’une concentration urbaine, le programme ambitionne de couvrir l’intégralité du territoire national, en adaptant ses dispositifs aux réalités des zones rurales comme des métropoles.

L’accès à ces ressources ne sera pas un dû, mais une récompense. Les porteurs de projets devront passer par une sélection rigoureuse, sur la base de la qualité de leurs plans d’affaires. Une logique de mérite qui, espèrent les autorités, stimulera l’excellence et l’innovation.

Un cap, mais encore des lignes d’horizon à tracer

Dans un contexte de forte poussée démographique, la création d’emplois durables, l’accompagnement des jeunes pousses et l’adéquation formation-emploi seront les trois principaux indicateurs de succès de cette initiative présidentielle. Pour les économistes, « Debout Jeunes Congolais » a le potentiel d’être un accélérateur de transformation, à condition que la machine administrative et financière suive le rythme des promesses.

Le 30 juin prochain, ce ne sera donc pas seulement un lancement politique, mais le début d’un test grandeur nature pour toute une génération. Et pour la République démocratique du Congo, un pari économique dont les retombées se mesureront sur une décennie.