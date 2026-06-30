66e anniversaire de la RDC : Tshisekedi annonce 319 millions USD pour la riposte d’Ebola en Ituri

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé, ce mardi 30 juin 2026, la mobilisation de 319 millions de dollars américains pour faire face à la résurgence de l’épidémie d’Ebola causée par la souche Bundibugyo. C’était lors de son discours à l’occasion du 66e anniversaire de l’indépendance de la République Démocratique du Congo. Les premiers moyens nécessaires ont été mobilisés en urgence par le Gouvernement pour appuyer les opérations sur le terrain, limiter la propagation et sauver des vies.

Pour Félix Tshisekedi, la santé demeure une priorité essentielle de l’action publique. Aucune Nation, précise-t-il, ne peut prétendre à une prospérité durable sans un système de santé solide, accessible et résilient. C’est dans cet esprit que le pays a renforcé ses infrastructures sanitaires, les capacités de son personnel et la surveillance épidémiologique, avec l’expertise reconnue de l’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB).

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Les efforts engagés par le Gouvernement Congolais interviennent alors que le pays fait face à la résurgence de l’épidémie causée par la souche Bundibugyo.

Ituri en alerte : Rwampara, Mongwalu et Bunia touchées

Cette nouvelle épidémie touche principalement les zones de santé de Rwampara, Mongwalu et Bunia, dans la province de l’Ituri. En ces circonstances douloureuses, le Président Congolais a adressé la compassion de la Nation aux familles qui ont perdu leurs proches, ainsi qu’à toutes les personnes touchées. Fort de l’expérience acquise, le pays dispose aujourd’hui de capacités renforcées pour prévenir, détecter, isoler, prendre en charge et protéger les populations.

Dans la foulée, Félix Tshisekedi a salué le courage des médecins, chercheurs, infirmiers, techniciens de laboratoire, agents de santé communautaires, équipes de surveillance, autorités provinciales, coutumières, partenaires techniques et financiers, ainsi que des communautés locales.

« Ebola n’est ni une rumeur ni une honte. C’est une urgence sanitaire qui exige responsabilité, solidarité et vérité », a-t-il déclaré. En outre, il a demandé de respecter les consignes, observer l’hygiène, signaler tout cas suspect, éviter les pratiques à risque et ne pas céder à la désinformation.

Confiance et action rapide au plus près des populations

« La force de la RDC résidera dans la confiance, la discipline collective, la solidarité nationale et la capacité de l’État à agir rapidement, efficacement et au plus près des populations », a indiqué Félix Tshisekedi.

Avec les 319 millions USD annoncés, la riposte contre Ebola Bundibugyo en Ituri devient une urgence budgétaire et sanitaire de premier plan.

Pour garantir l’efficacité des sommes mobilisées, le Chef de l’État a insisté sur la coordination avec les partenaires techniques et financiers. Il a rappelé que la riposte s’appuie sur une surveillance communautaire active pour détecter tôt tout nouveau cas.

Cette approche, combinée aux capacités renforcées de l’INRB, vise à contenir l’épidémie dans la durée et à éviter toute propagation au-delà des zones de santé de Rwampara, Mongwalu et Bunia.