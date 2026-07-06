Coupe du Monde 2026 : La Norvège élimine le Brésil 2-1 grâce à un doublé d’Erling Haaland

Gros coup de tonnerre en huitièmes de finale. La Norvège a éliminé le Brésil 2-1, dimanche 5 juillet, en Coupe du Monde 2026. Erling Haaland a été l’homme du match avec un doublé à la 79e et à la 90e minute. Les Scandinaves ont fait déjouer la Seleçao. Le Brésil a cru revenir dans le temps additionnel avec un penalty transformé par Neymar à la 90+10′. Mais il était trop tard.

La Norvège valide son billet pour les quarts de finale et crée la sensation du tour. Les coéquipiers de Martin Ødegaard continuent l’aventure nord-américaine et signent leur plus grande performance de l’histoire de la Coupe du Monde.

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Contrairement aux habitudes, c’est la Norvège qui a dicté le tempo. Les Scandinaves ont terminé avec 66% de possession contre 34% pour le Brésil. Ils ont aussi été plus justes devant le but avec 5 tirs cadrés contre 4 pour les Auriverdes, pour un total de 9 tirs contre 12. Ce contrôle du ballon a asphyxié le Brésil.

Privée d’espaces, la Seleçao a multiplié les passes latérales sans percer. La Norvège, elle, a géré. Elle a attendu et frappé fort. Les deux buts d’Haaland traduisent leur plan de jeu parfait : dominer, puis tuer le match.

Un duel tactique gagné par Solbakken et perdu par Ancelotti

Le tournant du match s’est joué sur le banc. Ståle Solbakken a muselé le milieu brésilien avec un bloc compact et deux lignes de 4 très disciplinées. Face à ça, Carlo Ancelotti n’a pas trouvé la clé. Le Brésil a tourné autour, multiplié les centres et les frappes lointaines, mais sans percer. L’entrée de Neymar a apporté un frisson sur le penalty à la 90+10′, mais l’animation offensive manquait de vitesse. La Norvège a été claire : attendre Haaland. Et le cyborg a livré. Deux occasions, deux buts.

Au coup de sifflet final, la scène était folle. Les Norvégiens sont tombés dans les bras les uns des autres, certains en larmes. Haaland, lui, est resté stoïque. Côté brésilien, silence total. Neymar est resté longtemps au sol. Les supporters brésiliens présents ont quitté le stade sous le choc. C’est une désillusion qui va faire mal pendant longtemps. Le jaune devra attendre 2030 pour reconstruire.

Duel Norvège-Angleterre en quart

Avec cette victoire 2-1, la Norvège entre dans le dernier carré potentiel. C’est une première historique pour le pays. Portée par un Haaland en feu, la sélection nordique peut désormais rêver grand. Elle jouera contre l’Angleterre samedi 11 juillet en quart de finale.

Cette qualification récompense un collectif solide et une efficacité clinique. La Norvège a montré qu’elle n’était pas là pour faire de la figuration. Elle vient pour aller loin dans ce Mondial 2026. Preuve à l’appui : Erling Haaland rejoint Messi et Mbappé sur le classement des meilleurs buteurs de cette édition avec 7 buts.