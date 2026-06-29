Ebola en RDC : Le Gouvernement interdit tout rassemblement de masse à Kinshasa

Le Gouvernement provincial de Kinshasa a annoncé l’interdiction de tout rassemblement de masse sur l’ensemble de la ville jusqu’à nouvel ordre. La mesure, issue d’une correspondance datée du 27 juin 2026, vise à lutter contre toute contamination et à bloquer la propagation du virus Ebola. L’action est purement préventive, prise sous instruction du Vice-Premier Ministre, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Jacquemin Shabani.

Outre Kinshasa, la correspondance s’adresse également aux autorités provinciales de la Tshopo, Haut-Uele et Bas-Uele. Ces provinces sont ciblées en raison de leur proximité avec les zones impactées ou de leurs flux de population.

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Pour l’exécutif national, l’objectif est d’empêcher tout attroupement susceptible de favoriser la circulation du virus. Les services de sécurité, de santé et de décentralisation de ces 4 provinces sont mis en état d’alerte et doivent appliquer strictement les consignes.

Bien plus, le communiqué exige de placer en observation toute personne présentant des symptômes liés à l’épidémie d’Ebola. Chaque cas suspect doit faire l’objet d’un rapport officiel immédiat aux entités compétentes. Cette rigueur administrative traduit la volonté du Gouvernement de couper court à toute chaîne de transmission.

Quarantaine de 21 jours après l’alerte d’un cas en France

Cette série de mesures fait suite au récent communiqué du Gouvernement de la République démocratique du Congo. En effet, une quarantaine de 21 jours a été imposée à toute personne venant des zones affectées, avant tout déplacement national ou international.

La décision a été déclenchée après qu’un médecin, en provenance de Kinshasa et de passage en Ituri, épicentre de l’épidémie en RDC, a présenté des symptômes d’Ebola une fois arrivé en France.

Cet incident a rappelé la vulnérabilité des grands axes de transit comme Kinshasa, même en l’absence de cas local. Pour la mégalopole, centre économique et point d’entrée principal du pays, cette décision vise à protéger plus de 17 millions d’habitants avant toute alerte.