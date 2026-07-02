Ebola en RDC : Cyril Ramaphosa à Kinshasa pour renforcer la riposte et annoncer un soutien de 13,5 millions de dollars

La République démocratique du Congo reçoit un soutien de poids dans sa lutte contre le virus Ebola. Ce jeudi 2 juillet 2026, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé à Kinshasa pour une visite de travail placée sous le signe de la solidarité africaine et du renforcement de la coopération sanitaire.

Désigné Champion de l’Union africaine pour la préparation, la prévention et la riposte aux pandémies, le chef de l’État sud-africain vient réaffirmer l’engagement du continent face à l’une des urgences sanitaires les plus préoccupantes du moment : l’épidémie d’Ebola (souche de Bundibugyo) qui touche la RDC.

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Une visite stratégique au cœur de la riposte contre Ebola

À son arrivée à l’aéroport international de N’djili, Cyril Ramaphosa a été accueilli par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentant le président Félix Tshisekedi, en présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que du directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).

Le programme de cette visite prévoit un entretien en tête-à-tête entre les présidents Tshisekedi et Ramaphosa à la Cité de l’Union africaine.

Les deux chefs d’État doivent notamment échanger sur le renforcement de la coopération entre leurs pays, la coordination de la réponse sanitaire ainsi que les mécanismes permettant d’améliorer la préparation du continent face aux futures pandémies.

Ils effectueront ensuite une visite à l’Institut national de recherche biomédicale (INRB), institution au cœur de la surveillance épidémiologique, du diagnostic et de la recherche scientifique en République démocratique du Congo.

13,5 millions de dollars pour soutenir la RDC

Cette visite est également marquée par un geste fort de Pretoria.

L’Afrique du Sud a annoncé une contribution de 13,5 millions de dollars américains destinée à renforcer les opérations de riposte contre Ebola en RDC.

Cette enveloppe s’ajoute aux importants financements déjà mobilisés par les partenaires internationaux. À ce jour, les engagements en faveur de la lutte contre l’épidémie dépassent 910 millions de dollars américains, illustrant la mobilisation croissante de la communauté internationale aux côtés de la RDC.

Une coopération africaine face aux défis sanitaires

Au-delà de l’aide financière, la présence de Cyril Ramaphosa à Kinshasa traduit la volonté de l’Union africaine de bâtir une réponse collective face aux crises sanitaires qui menacent le continent.

En sa qualité de Champion de l’UA pour la préparation, la prévention et la riposte aux pandémies, le président sud-africain poursuit une tournée diplomatique destinée à renforcer la coordination entre les États africains, soutenir les capacités de recherche et encourager les investissements dans les systèmes de santé.

À travers cette visite, Kinshasa et Pretoria réaffirment leur volonté de faire de la coopération scientifique, de la surveillance épidémiologique et de la solidarité continentale des piliers essentiels pour mieux répondre aux urgences sanitaires présentes et futures.