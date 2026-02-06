© Journal de Kinshasa

Le rideau est tombé pour Elbas Manuana. La culture congolaise est en deuil, ce mardi 3 février, après l'annonce de la disparition de ce monument du théâtre et du cinéma, comédien, acteur et enseignant adulé à l'Institut National des Arts (INA). Artiste complet, Elbas Manuana était « le visage familier » du public congolais, ayant marqué de son empreinte des films comme "Viva Riva", "Heart of Africa", la série "Chez Coco" et plus récemment "Ima" avec Dadju.…