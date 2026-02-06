© Journal de Kinshasa

Toute l’info en continu






6 février 2026 Publié à 09h45

KIGALI – Les mots ont résonné comme un coup de canon dans le silence feutré du dialogue national. « Allez en enfer. » La phrase, crue et violente, visait les sénateurs américains. Ces élus menacent désormais son régime de sanctions. Le président rwandais Paul Kagame a choisi l'insulte comme arme…

6 février 2026 Publié à 13h31

KISANGANI / ADDIS-ABEBA – L’attaque a propulsé la guerre dans une nouvelle dimension, plus sombre et plus dangereuse. Ce vendredi 6 février, la Commission de l’Union…

6 février 2026 Publié à 13h22

L’horreur absolue a frappé Tembe, une bourgade paisible près de Bamulumba. Ce jeudi 5 février, un militaire des FARDC a plongé une famille dans le…

6 février 2026 Publié à 09h45

KIGALI – Les mots ont résonné comme un coup de canon dans le silence feutré du dialogue national. « Allez en enfer. » La phrase,…

5 février 2026 Publié à 12h24

KIGALI – L'atmosphère était lourde dans l'enceinte du dialogue national « Umushyikirano ». Ce jeudi, le président rwandais Paul Kagame s'est adressé à son peuple. En réalité,…

5 février 2026 Publié à 11h54

Kisangani / Goma – Le conflit dans l’Est de la République démocratique du Congo a connu une escalade cette semaine. Le groupe rebelle M23, soutenu par…

5 février 2026 Publié à 10h11

Le président congolais Félix Tshisekedi a reçu, mercredi 4 février à Washington, un message à la fois de soutien et d'exigences de la part du Congrès américain.…

5 février 2026 Publié à 09h55

Le cauchemar devient une routine saisonnière infernale. Ce mercredi 4 février 2026, une pluie torrentielle de plus de trois heures a encore frappé Kinshasa. Elle…

5 février 2026 Publié à 09h45

Dans le cadre de sa visite officielle aux États-Unis, le président congolais Félix Tshisekedi a multiplié les rencontres de haut niveau. Ce mercredi, il s'est entretenu à…

4 février 2026 Publié à 17h59

Le projet de pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville avance concrètement. Ce mercredi 4 février, le ministre des Infrastructures John Banza Lunda a annoncé une…

4 février 2026 Publié à 17h43

Le président Félix Tshisekedi a mené, mercredi 4 février au siège de la US International Development Finance Corporation (DFC), une série d'entretiens stratégiques de haut niveau…

6 février 2026 Publié à 13h31

KISANGANI / ADDIS-ABEBA – L’attaque a propulsé la guerre dans une nouvelle dimension, plus sombre…

5 février 2026 Publié à 11h54

Kisangani / Goma – Le conflit dans l’Est de la République démocratique du Congo a…

5 février 2026 Publié à 10h11

Le président congolais Félix Tshisekedi a reçu, mercredi 4 février à Washington, un message à la…

5 février 2026 Publié à 09h45

Dans le cadre de sa visite officielle aux États-Unis, le président congolais Félix Tshisekedi a multiplié…



4 février 2026 Publié à 17h59

Le projet de pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville avance concrètement. Ce mercredi…

4 février 2026 Publié à 17h43

Le président Félix Tshisekedi a mené, mercredi 4 février au siège de la US…

4 février 2026 Publié à 14h08

Au lendemain de la signature d'un Accord de Partenariat Économique Global avec les Émirats arabes…

3 février 2026 Publié à 09h46

La Banque Africaine de Développement (BAD) prépare un événement stratégique pour l'avenir numérique…



27 janvier 2026 Publié à 09h40

Bruxelles – C'est une formalité, mais elle a la valeur d'un sésame. Ce lundi 26…

22 janvier 2026 Publié à 13h57

Ce mercredi 21 janvier à Goodison Park, sous le ciel gris du nord de…

21 janvier 2026 Publié à 12h13

La polémique sur l’arbitrage de la finale de la CAN 2025 continue d’agiter le…

20 janvier 2026 Publié à 12h19

La finale de la CAN 2025 est terminée. Le Sénégal a soulevé le trophée.…



6 février 2026 Publié à 13h57

WASHINGTON – Le choc a traversé la sphère politique américaine jeudi soir. Sur son…

6 février 2026 Publié à 09h45

KIGALI – Les mots ont résonné comme un coup de canon dans le…

5 février 2026 Publié à 12h24

KIGALI – L'atmosphère était lourde dans l'enceinte du dialogue national « Umushyikirano ». Ce…

4 février 2026 Publié à 14h24

Une étude choc de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) révèle que 37,8% des…



JDC
6 février 2026

L’horreur absolue a frappé Tembe, une bourgade paisible près de Bamulumba. Ce jeudi 5 février, un militaire des FARDC a plongé une famille dans le deuil et la terreur. Selon les autorités locales, le soldat a séquestré une femme. Il l’a violée, puis l’a décapitée à la machette. Le crime s’est déroulé dans une cabane, sous les yeux de ses propres enfants. Samuel Kakule Kagheni, président de la société civile…
5 février 2026 Publié à 11h54

Kisangani / Goma – Le conflit dans l’Est de la République démocratique du Congo…

5 février 2026 Publié à 09h55

Le cauchemar devient une routine saisonnière infernale. Ce mercredi 4 février 2026, une…

5 février 2026 Publié à 09h45

Dans le cadre de sa visite officielle aux États-Unis, le président congolais Félix Tshisekedi a…

4 février 2026 Publié à 17h59

Le projet de pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville avance concrètement. Ce mercredi…



JDC
4 février 2026

Le rideau est tombé pour Elbas Manuana. La culture congolaise est en deuil, ce mardi 3 février, après l'annonce de la disparition de ce monument du théâtre et du cinéma, comédien, acteur et enseignant adulé à l'Institut National des Arts (INA). Artiste complet, Elbas Manuana était « le visage familier » du public congolais, ayant marqué de son empreinte des films comme "Viva Riva", "Heart of Africa", la série "Chez Coco" et plus récemment "Ima" avec Dadju.…

3 février 2026 Publié à 16h51

L'icône congolaise est de retour et elle se réinvente. Dadou, le personnage culte…

2 février 2026 Publié à 17h32

Les célèbres motifs géométriques et textiles Kuba, trésors ancestraux du patrimoine congolais, viennent…

2 février 2026 Publié à 17h11

Samedi 31 janvier, la paroisse CPK Matete Lokoro a accueilli la journée culturelle…

3 décembre 2025 Publié à 16h59

La star de la musique congolaise Ferre Gola a officialisé son grand retour sur la…

4 février 2026 Publié à 14h24

Une étude choc de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) révèle que 37,8% des…

27 novembre 2025 Publié à 11h50

KINSHASA – Le gouvernement congolais a pris une mesure radicale pour protéger la santé…

6 novembre 2025 Publié à 16h40

KINSHASA – Le geste est simple, la piqûre, rapide. Mais son impact pourrait sauver des…

7 octobre 2025 Publié à 12h06

BUKAVU – La nuit du 6 octobre 1996 aurait pu être une nuit comme…



15 décembre 2025 Publié à 10h55

L’accord de Washington n’est ni un accident diplomatique ni un simple épisode de…

10 juin 2025 Publié à 14h00

La soirée du 31 mai à l'Allianz Arena de Munich a été particulière.…

28 avril 2025 Publié à 12h14

Dans un contexte marqué par une instabilité persistante et des violences récurrentes, le…

13 février 2025 Publié à 15h27

Comment le professionnalisme et l'analyse contribuent à augmenter les revenus Le marketing d’affiliation…

KISANGANI / ADDIS-ABEBA – L’attaque a propulsé la guerre dans une nouvelle dimension, plus…

4 février 2026 Publié à 14h24

Une étude choc de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) révèle que 37,8% des…

Le monde
© Le monde
Le rideau est tombé pour Elbas Manuana. La culture congolaise est en deuil,…

