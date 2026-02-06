© Journal de Kinshasa

Toute l’info en continu
L’UA condamne une attaque « terroriste » du M23 sur l’aéroport de Kisangani
Nord-Kivu : un militaire FARDC viole et décapite une femme devant ses enfants
KIGALI – Les mots ont résonné comme un coup de canon dans le silence feutré du dialogue national. « Allez en enfer. » La phrase, crue et violente, visait les sénateurs américains. Ces élus menacent désormais son régime de sanctions. Le président rwandais Paul Kagame a choisi l'insulte comme arme…
Washington envoie un message fort : Les sénateurs américains à Tshisekedi sur le M23, les minerais critiques et la paix
Le président congolais Félix Tshisekedi a reçu, mercredi 4 février à Washington, un message à la fois de soutien et d'exigences de la part du Congrès américain.…
ECO-BUSINESS
Bruxelles – C'est une formalité, mais elle a la valeur d'un sésame. Ce lundi 26…
Ce mercredi 21 janvier à Goodison Park, sous le ciel gris du nord de…
La polémique sur l’arbitrage de la finale de la CAN 2025 continue d’agiter le…
La finale de la CAN 2025 est terminée. Le Sénégal a soulevé le trophée.…
INTERNATIONAL
WASHINGTON – Le choc a traversé la sphère politique américaine jeudi soir. Sur son…
KIGALI – L'atmosphère était lourde dans l'enceinte du dialogue national « Umushyikirano ». Ce…
Une étude choc de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) révèle que 37,8% des…
SOCIETE
L’horreur absolue a frappé Tembe, une bourgade paisible près de Bamulumba. Ce jeudi 5 février, un militaire des FARDC a plongé une famille dans le deuil et la terreur. Selon les autorités locales, le soldat a séquestré une femme. Il l’a violée, puis l’a décapitée à la machette. Le crime s’est déroulé dans une cabane, sous les yeux de ses propres enfants. Samuel Kakule Kagheni, président de la société civile…
Kisangani / Goma – Le conflit dans l’Est de la République démocratique du Congo…
Le cauchemar devient une routine saisonnière infernale. Ce mercredi 4 février 2026, une…
Dans le cadre de sa visite officielle aux États-Unis, le président congolais Félix Tshisekedi a…
Le projet de pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville avance concrètement. Ce mercredi…
CULTURE
Le rideau est tombé pour Elbas Manuana. La culture congolaise est en deuil, ce mardi 3 février, après l'annonce de la disparition de ce monument du théâtre et du cinéma, comédien, acteur et enseignant adulé à l'Institut National des Arts (INA). Artiste complet, Elbas Manuana était « le visage familier » du public congolais, ayant marqué de son empreinte des films comme "Viva Riva", "Heart of Africa", la série "Chez Coco" et plus récemment "Ima" avec Dadju.…
La star de la musique congolaise Ferre Gola a officialisé son grand retour sur la…
SANTE
BUKAVU – La nuit du 6 octobre 1996 aurait pu être une nuit comme…
L’accord de Washington n’est ni un accident diplomatique ni un simple épisode de…
Dans un contexte marqué par une instabilité persistante et des violences récurrentes, le…
Comment le professionnalisme et l'analyse contribuent à augmenter les revenus Le marketing d’affiliation…