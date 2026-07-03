Allemagne : après le choc du Mondial, Klopp appelé à la rescousse pour relancer la Mannschaft

Le couperet est tombé sans surprise. Quelques jours après la nouvelle désillusion de l’Allemagne en Coupe du monde 2026, éliminée dès les seizièmes de finale, Julian Nagelsmann a officiellement quitté son poste de sélectionneur.

Le jeune technicien de 38 ans, pourtant porteur d’un projet de reconstruction, n’a pas résisté à une troisième élimination précoce consécutive d’une Mannschaft en perte d’identité. Face au Paraguay, les Allemands ont encore chuté, scellant une crise sportive devenue structurelle.

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Klopp, le nom qui s’impose pour un nouveau départ

Dans la foulée de ce nouvel échec, la Fédération allemande de football (DFB) a rapidement activé son plan de relance. Et un nom s’est imposé avec insistance : Jürgen Klopp.

L’ancien entraîneur de Liverpool, aujourd’hui directeur du football chez Red Bull, est désormais en discussions avancées avec la fédération. Selon la DFB, Klopp s’est montré « prêt, en principe, à prendre ce poste », ouvrant la voie à un possible retour sur un banc de touche de très haut niveau.

Une mission presque impossible : reconstruire une géante fragilisée

Si l’option Klopp se confirme, le défi sera colossal. L’Allemagne, quadruple championne du monde, n’a plus atteint les quarts de finale depuis plusieurs éditions et enchaîne les désillusions depuis 2018.

L’objectif est clair : restaurer une identité de jeu, redonner de la stabilité et surtout réinstaller la Mannschaft parmi les puissances dominantes du football mondial.

Klopp incarne justement ce profil : énergie, leadership, capacité à transformer des groupes en machines compétitives. Mais même pour lui, la mission s’annonce comme l’une des plus difficiles de sa carrière.

Une transition sous pression maximale

La DFB veut aller vite. Les prochaines échéances internationales, notamment en Ligue des Nations, serviront de premier test grandeur nature pour le futur sélectionneur.

En interne, le message est clair : il ne s’agit plus seulement de reconstruire, mais de survivre à une crise qui dure depuis trois tournois majeurs.

L’Allemagne entre dans une nouvelle ère. Et si Jürgen Klopp venait à en prendre les commandes, ce ne serait pas seulement un changement d’entraîneur… mais peut-être le début d’une refondation totale du football allemand.