Ebola : Air France suspend ses vols entre Paris et Kinshasa après un cas confirmé à bord

Le trafic aérien entre la République démocratique du Congo et la France connaît un nouveau coup d’arrêt. Quelques heures après la confirmation d’un premier cas de maladie à virus Ebola en France chez un passager arrivé de Kinshasa, Air France a annoncé la suspension temporaire de ses liaisons entre les deux capitales.

Cette décision, prise à titre préventif, intervient dans un contexte de vigilance sanitaire renforcée alors que la RDC continue de faire face à une importante épidémie d’Ebola. Pour de nombreux voyageurs, cette annonce a bouleversé les plans de déplacement, tandis que les autorités sanitaires des deux pays intensifient leur coordination.

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Une suspension décidée par précaution

Dans un communiqué publié jeudi 25 juin, Air France indique que les vols prévus entre Paris et Kinshasa, dans les deux sens, n’ont pas été opérés. Les passagers concernés ont été informés de cette interruption exceptionnelle.

La compagnie précise que cette mesure est directement liée à la confirmation d’un cas d’Ebola chez un voyageur ayant embarqué le 23 juin sur un vol reliant Kinshasa à Paris.

Si Air France insiste sur le caractère temporaire de cette suspension, elle souligne que la sécurité sanitaire de ses passagers et de ses équipages demeure sa priorité absolue.

La reprise des vols dépendra des contrôles sanitaires

Air France explique que la reprise de ses opérations est désormais conditionnée au renforcement des dispositifs de contrôle sanitaire avant l’embarquement à l’aéroport international de Ndjili.

La compagnie affirme poursuivre des échanges avec les autorités congolaises afin de mettre en place les mesures nécessaires pour garantir des conditions de voyage conformes aux exigences sanitaires.

Si ces dispositions sont rapidement opérationnelles et jugées satisfaisantes, les liaisons entre Kinshasa et Paris pourraient reprendre dès ce week-end.

Cette suspension intervient alors que les autorités françaises ont déjà engagé une enquête épidémiologique autour du premier cas confirmé sur leur territoire et assurent que toutes les mesures de prévention ont été mises en œuvre.

Turkish Airlines : une suspension sans lien avec Ebola

Cette interruption des vols d’Air France ne doit toutefois pas être confondue avec celle de Turkish Airlines.

La compagnie turque avait suspendu sa desserte de Kinshasa depuis le 6 mai dernier, une décision motivée par des considérations économiques, notamment l’augmentation des coûts d’exploitation.

Selon les informations communiquées, cette suspension devrait rester en vigueur jusqu’au 24 octobre 2026 et n’entretient aucun lien avec la situation sanitaire liée à Ebola.

En attendant la reprise annoncée des vols d’Air France, les voyageurs entre la RDC et la France restent suspendus aux décisions des autorités sanitaires. L’évolution de l’épidémie et le renforcement des contrôles à l’aéroport de Ndjili seront déterminants pour un retour progressif à la normale des liaisons aériennes.