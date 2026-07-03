C64 : Fayulu, Katumbi, Kabund, Matata et Sesanga reportent leur marche après une invitation du président de l’Union africaine

La Coalition Article 64 pour la défense de l’ordre constitutionnel (C64) revoit son calendrier. Alors qu’elle préparait une grande manifestation devant le Palais de la Nation, la plateforme de l’opposition a annoncé, ce vendredi 3 juillet, le report de cette mobilisation au 22 juillet 2026, privilégiant une initiative diplomatique portée par le président burundais Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l’Union africaine.

Dans un communiqué signé par Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo et Delly Sesanga, les cinq principales figures de la coalition expliquent avoir été invitées à participer à des consultations consacrées à la situation politique, sécuritaire et institutionnelle de la République démocratique du Congo.

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La C64 privilégie le dialogue avant la mobilisation

La coalition affirme avoir accepté cette invitation « dans un esprit de responsabilité », estimant que cette démarche peut contribuer à la préservation de l’ordre constitutionnel.

Selon le communiqué, les dirigeants de la C64 entendent exposer devant le président de l’Union africaine « avec clarté et fermeté » leurs préoccupations concernant l’évolution de la situation politique en RDC ainsi que les risques qu’ils estiment peser sur la démocratie et les institutions du pays.

Ce choix marque une pause dans la stratégie de mobilisation engagée par l’opposition, qui avait laissé entendre ces derniers jours qu’un report de la manifestation initialement envisagée au début du mois de juillet restait possible afin de tenir compte des initiatives diplomatiques en cours.

Une manifestation maintenue pour le 22 juillet

Si la marche est reportée, elle n’est pas annulée. La Coalition Article 64 confirme qu’elle se tiendra finalement le mercredi 22 juillet 2026 devant le Palais de la Nation.

La plateforme invite également ses structures implantées dans les provinces ainsi que les communautés congolaises de la diaspora à organiser, à la même date, des marches pacifiques de solidarité, dans le respect des législations en vigueur dans leurs pays ou provinces respectifs.

En conclusion, la coalition appelle les Congolais à rester « mobilisés, vigilants et unis », réaffirmant que la défense de la Constitution demeure, selon elle, « une responsabilité collective ».

Ce report intervient quelques jours après la visite à Kinshasa du président burundais Évariste Ndayishimiye, qui avait rencontré le président Félix Tshisekedi dans le cadre des efforts régionaux visant à favoriser un dialogue autour de la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo.