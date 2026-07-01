RDC : Air Congo réceptionne un 6e Boeing Dreamliner 787-800 à N’djili pour la ligne Kinshasa-Bruxelles

La compagnie nationale « Air Congo » a réceptionné, mardi 30 juin 2026, un Boeing Dreamliner 787-800 sur le tarmac de l’aéroport international de N’djili. L’appareil est affecté à la ligne Kinshasa-Bruxelles, exploitée dans le cadre du partenariat technique avec Ethiopian Airlines. La cérémonie s’est tenue en présence du Président de la République, Félix Tshisekedi. Le vol inaugural est annoncé pour ce mercredi 1er juillet à destination de la la Belgique.

Avec cette nouvelle unité, « Air Congo » compte désormais 6 avions long-courriers, une étape majeure dans sa stratégie de relance et de montée en puissance sur le marché transcontinental.

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Le Boeing Dreamliner 787-800 intègre plus de 260 places, dont 24 en business class. L’appareil répond aux standards modernes. La compagnie aérienne congolaise est en effet appelée à aligner son offre sur la concurrence européenne, à fidéliser sa clientèle cible et assurer la ponctualité et la régularité de ses vols.

N’djili se met au niveau avec un terminal rénové

Avant la cérémonie de réception, le Chef de l’État a inspecté les travaux de réhabilitation du terminal passagers des vols intérieurs. La rotonde a été entièrement rénovée et mise en conformité avec les normes internationales de sécurité et de confort aéroportuaire.

Les aménagements portent sur la circulation des flux, la qualité d’accueil et la lisibilité de la signalétique. Cette mise à niveau est essentielle pour absorber le trafic d’une compagnie qui veut redevenir crédible aux yeux des partenaires et des passagers.

Un plan national de mise aux normes aéroportuaires

Cette réhabilitation s’inscrit dans le programme national de modernisation des infrastructures aéroportuaires de la République démocratique du Congo. Le Gouvernement vise l’alignement des plateformes congolaises sur les exigences de l’OACI et de l’IATA, en matière de sécurité, de sûreté et de services aux voyageurs.

Au-delà de N’djili, d’autres aéroports sont concernés par des chantiers similaires. L’idée est de créer un écosystème cohérent où la flotte, les procédures et les infrastructures progressent ensemble pour soutenir la connectivité du pays.

Outre l’acquisition, la crédibilité de la compagnie « Air Congo » se jouera aussi dans l’exploitation quotidienne. Maintenance, formation des équipages, gestion des rotations et qualité de service seront déterminants pour tenir les promesses.

Avec 6 avions, la compagnie dispose d’une masse critique pour stabiliser ses lignes long-courriers. Si le partenariat avec Ethiopian assure le support technique, Kinshasa-Bruxelles peut s’imposer comme un axe fort. Le test commence dès ce 1er juillet.