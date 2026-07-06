Mondial 2026 : L’Angleterre élimine le Mexique 3-2 et brise le rêve du pays hôte

Pays organisateur du Mondial 2026, le Mexique quitte la compétition dès les huitièmes de finale après sa défaite 2-3 face à l’Angleterre. Jusqu’à aujourd’hui, La Tricolor n’avait encaissé aucun but dans cette édition. Il en a fallu 3 pour la faire tomber. Portés par un Jude Bellingham en feu avec un doublé à la 36e et à la 38e minute, et un penalty de Harry Kane à la 60e, les Three Lions ont frappé fort. Le Mexique a tenté de réagir avec des buts de J. Quiñones à la 42e et de R. Jiménez sur penalty à la 69e, mais cela n’a pas suffi. L’Angleterre file en quart de finale et anéantit le rêve d’un peuple entier.

Les locaux ont pourtant écrasé la rencontre avec 66% de possession contre 34% pour l’Angleterre. Ils ont aussi bombardé avec 23 tirs contre seulement 6 pour les anglais. Mais au tableau d’affichage, ce sont les visiteurs qui gagnent. La différence s’est faite sur le réalisme. L’Angleterre a marqué sur ses 3 premières occasions franches. Le Mexique, lui, a pêché dans le dernier geste malgré une pression constante. Réduite à 10 après le carton rouge de J. Quansah à la 54e minute, l’Angleterre a même géré en infériorité numérique et a tenu bon jusqu’au bout.

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Bellingham et Kane éteignent l’Azteca, le Mexique craque en 2 minutes

Le tournant s’est joué en début de match. En l’espace de 2 minutes, Bellingham a tué l’ambiance. D’abord à la 36e puis à la 38e, le milieu du Real Madrid a puni une défense mexicaine jusque-là imperméable.

Le but de Quiñones à la 42e a redonné espoir, mais le penalty de Kane à la 60e a remis l’Angleterre à l’abri. Le Mexique a poussé, obtenu un penalty transformé par Jiménez à la 69e, mais le temps manquait. Jouer contre une équipe anglaise regroupée derrière et qui joue en contre, même à 10, était un calvaire.

Un quart de finale 100% européen : Angleterre vs Norvège

Avec cette victoire, l’Angleterre se qualifie pour un choc face à la Norvège. Rendez-vous samedi 11 juillet 2026 pour un quart de finale 100% européen. Après avoir éliminé le Brésil, la Norvège d’Haaland va retrouver les Three Lions. Deux styles opposés, deux nations en forme.

Pour l’Angleterre, l’objectif est d’aller chercher une deuxième étoile. Quant à la Norvège, c’est l’occasion de confirmer l’exploit. Ce duel s’annonce déjà comme l’une des affiches du tour. Les deux équipes ont montré qu’elles avaient les armes pour aller loin dans ce Mondial 2026.

Le Mexique sort la tête haute mais avec des regrets

L’élimination est douloureuse pour le Mexique. Sortir à domicile en huitièmes est une déception, surtout après un début de tournoi parfait avec zéro but encaissé. La Tricolor quitte son Mondial avec des regrets. Mais le parcours reste honorable.

Devant son public, la nation nord-américaine a montré du cœur, du jeu, et une vraie solidité défensive jusqu’à ce match. Il faudra digérer vite. Le pays hôte devra désormais se concentrer sur l’organisation et laisser la place aux autres prétendants au titre.