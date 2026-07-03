Mondial 2026 : L’Algérie éliminée par la Suisse, plus que 3 pays africains en 16es de finale

L’Algérie est éliminée en 16es de finale 2-0 face à la Suisse, vendredi 3 juillet 2026, au BC Place Vancouver au Canada. Les Helvètes ont fait la différence très tôt grâce à Breel Embolo et aggravé la marque par Dan Ndoye. Incapables de renverser la situation, les Fennecs quittent l’édition 2026 de la Coupe du Monde. Ce revers a confirmé la solidité défensive suisse et l’efficacité devant le but. Pour l’Afrique, c’est une perte importante dans cette aventure canadienne, mexicaine et américaine.

Dès l’entame, la Suisse a imposé son rythme et son organisation. L’ouverture du score d’Embolo à la 10e minute a gelé les plans algériens. Derrière, la Nati a géré avec rigueur. Ndoye a ensuite profité du déséquilibre adverse pour faire le break à la 46e minute, d’entrée de seconde période. L’Algérie a tenté de réagir en prenant l’avantage sur la possession du ballon, mais a manqué de fluidité dans le dernier geste et de solutions face à un bloc compact.

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Le score de 2-0 final reflète la physionomie d’une rencontre où les européens ont mieux géré les temps forts. L’élimination des Fennecs réduit le contingent africain et relance le débat sur la capacité des sélections du continent à franchir le cap des tours à élimination directe.

Plus que trois pays africains engagés en 16es de finale

L’Afrique compte dorénavant que trois représentants à ce stade de la compétition. Le Cap-Vert et le Ghana entrent en scène ce vendredi 3 juillet 2026. Les Requins Bleus défieront l’Argentine, tandis que les Black Stars seront opposés à la Colombie. L’Égypte de Mohamed Salah jouera, elle, demain samedi 4 juillet contre l’Australie.

Ces trois affiches sont décisives pour le continent. La pression est forte sur ces sélections, attendues pour faire vivre l’espoir africain et compenser la déception ressentie à Vancouver.

Le Maroc, seul pays africain déjà qualifié en 8es de finale

Pour l’heure, le Maroc reste l’unique pays africain qualifié en 8es de finale. Les Lions de l’Atlas portent désormais seuls le statut de tête de pont du continent. Leur parcours donne une référence aux trois nations encore en lice. Le modèle marocain, fondé sur la solidité collective et l’efficacité, sert d’exemple.

Certes le calendrier place l’Afrique face à de gros morceaux. Mais au-delà du résultat, l’enjeu est de montrer que le continent peut exister dans les phases finales. La mission est claire : gagner pour rejoindre le Maroc et donner au continent une présence plus forte dans le dernier carré du tournoi.