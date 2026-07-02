Coupe du Monde 2026 : Les kinois saluent le parcours global des Léopards malgré la défaite en 16e de finale

La République démocratique du Congo s’est inclinée face à l’Angleterre, mercredi 1er juillet 2026, en 16e de finale de la Coupe du Monde. Mais l’élimination n’a pas entamé l’enthousiasme des kinois, pourtant réputés pour leurs critiques sévères face à la sélection nationale. Dans les rues de la capitale, les réactions sont majoritairement positives. Les supporters retiennent l’effort collectif et la dignité affichée par les fauves congolais. Pour beaucoup, affronter une nation historique du football reste en soi un accomplissement. Le ton est à la reconnaissance d’un groupe qui a honoré le maillot jusqu’au bout.

Cédric Bambole, un passager interviewé par la rédaction du Journal de Kinshasa, résume son sentiment : « L’équipe a vraiment bien joué. Aucun reproche à faire aux joueurs. Ils ont fait le nécessaire. Ils ont perdu contre l’Angleterre qui n’est pas n’importe quelle sélection ».

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Pour Monsieur Antoine, taximan, la qualification elle-même en Coupe du Monde était déjà une victoire pour la RDC. « Pour moi c’est une joie. Ça fait 52 ans que la RDC n’a plus participé à une édition de la Coupe du monde. Notre retour a été louable. Nous avons non seulement évité le pire de notre histoire amère de 1974, mais nous avons aussi présenté une bonne figure devant le monde », décrit-il.

Un autre kinois, qui a préféré garder l’anonymat, abonde : « Arriver à ce stade de la compétition est pour moi une victoire. Personnellement je ne m’attendais pas à voir la RDC atteindre ce niveau. Nous avons atteint une étape qui a fait la fierté de la RDC et de l’Afrique toute entière ».

Une voix discordante appelle à tirer les leçons de la défaite

Les avis ne sont pas unanimes. David, plus critique, regrette l’issue du match : « Je regrette amèrement cette défaite. La RDC avait la possibilité de faire mieux. Le match contre l’Angleterre était prenable. Il a juste fallu d’un peu plus de concentration aux Léopards pour se qualifier en 8e de finale. Les adversaires ont profité de la fatigue de nos joueurs. Nous devons corriger cela dans les échéances à venir ».

Cette lecture pointe le manque de concentration dans les moments clés. Elle rappelle que le très haut niveau ne pardonne pas. Pour autant, même cette critique reconnaît le potentiel affiché par l’équipe congolaise durant la compétition.

Mpasi, le rempart sauveur, et une défense à la hauteur des grands rendez-vous

L’observation collective kinoise n’a pas oublié les prouesses du gardien Congolais.

« La prestation de Lionel Mpasi a marqué les esprits. Le gardien s’est illustré par des arrêts décisifs face aux assauts anglais. Il est pour moi le rempart sauveur de l’équipe », a déclaré Monsieur Papy Landu, identifié comme coach de football d’une équipe basée dans la commune de Ngaliema, sans oublier la défense congolaise.

« Les défenseurs ont également répondu aux attentes des grands rendez-vous. Ils étaient solides, disciplinés et solidaires. La ligne arrière a limité les espaces et assuré l’essentiel. J’ai vu un Léopard fort face au Portugal, la Colombie, l’Ouzbékistan et hier encore face à l’Angleterre », a-t-il ajouté. Cette assise défensive, à l’en croire, laisse entrevoir des fondations solides pour les prochaines échéances internationales des congolais.

Desabre quitte la compétition la tête haute après un parcours remarquable

Un autre amateur du football interrogé s’est penché sur le « bon parcours » du sélectionneur Sébastien Desabre.

Secrétaire d’une équipe engagée à l’entente provinciale de Kinshasa, Minga explique : « Le coach est arrivé avec un projet clair, il a su redonner une identité aux Léopards. Son travail sur la cohésion, la rigueur tactique et la confiance a porté ses fruits. Sébastien Desabre quitte la compétition tête haute, avec le respect du public et des observateurs. Il a remis la RDC sur la carte du football mondial. Ce parcours reste une référence pour notre génération ».

Cap désormais sur l’avenir

Après cette élimination, la RDC doit désormais se concentrer sur l’avenir. Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 approchent. Ils représentent la prochaine étape pour confirmer la progression observée au Mondial.

Le staff technique, les joueurs et la fédération ont une base à exploiter : une défense fiable, un gardien en pleine confiance et un groupe soudé. L’objectif sera de capitaliser sur cette dynamique, de corriger les détails qui coûtent cher et de viser la qualification.

Les kinois, eux, ont déjà tourné la page avec fierté. Ils retiennent surtout que les Léopards n’ont pas démérité et qu’ils ont redonné espoir à toute une nation.