Didier Budimbu après le Mondial : « L’objectif maintenant, c’est de gagner la CAN »

L’élimination face à l’Angleterre (2-1) a mis fin au rêve mondial des Léopards. Mais, à Kinshasa comme à Atlanta, le sentiment dominant n’est pas celui de l’échec. Cinquante-deux ans après leur unique participation à une Coupe du monde, les Congolais quittent le tournoi avec les honneurs, après avoir tenu tête à plusieurs grandes nations du football.

Quelques heures après cette élimination, le ministre des Sports, Didier Budimbu, a livré un message empreint de fierté dans une interview menée par nos confrères d’Actualité.cd. Pour lui, cette génération a changé le regard porté sur le football congolais et posé les bases d’un avenir encore plus ambitieux.

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« Nous sortons la tête haute »

Pour Didier Budimbu, le parcours réalisé aux États-Unis dépasse largement les attentes.

Une victoire, un match nul, deux défaites et cinq buts inscrits face à des adversaires prestigieux comme le Portugal ou l’Angleterre : le ministre estime que les Léopards ont démontré qu’ils avaient désormais leur place parmi les meilleures sélections du monde.

« Les Anglais garderont un souvenir de ce match », assure-t-il, convaincu que la RDC a franchi un cap.

Le ministre n’a pas non plus oublié le contexte particulièrement difficile dans lequel la rencontre contre l’Angleterre s’est disputée. Quelques heures avant le coup d’envoi, le sélectionneur Sébastien Desabre apprenait le décès de son père.

Didier Budimbu salue le courage du technicien français, qui a choisi de rester sur le banc malgré cette terrible épreuve.

« Ce qu’il a montré, c’est qu’il est Congolais dans l’âme », affirme-t-il, promettant que l’État accompagnera le sélectionneur dans cette période de deuil.

Desabre confirmé, des infrastructures annoncées

Le ministre des Sports a également tenu à rassurer sur l’avenir du sélectionneur.

Selon lui, Sébastien Desabre a rempli les objectifs qui lui avaient été fixés, notamment la qualification à la Coupe d’Afrique des nations puis à la Coupe du monde. Son contrat n’étant pas arrivé à son terme, aucune remise en question n’est envisagée à ce stade.

Didier Budimbu a aussi annoncé la poursuite des investissements dans les infrastructures sportives. La réhabilitation du stade des Martyrs, la rénovation de plusieurs gymnases ainsi que l’ouverture prochaine d’une nouvelle aréna figurent parmi les projets prioritaires.

Sur le plan financier, il rappelle que le budget du sport a bénéficié d’un renforcement de 69 millions de dollars grâce au budget rectificatif, tandis que la FECOFA devrait percevoir entre 10 et 12 millions de dollars au titre de la participation au Mondial.

Le prochain défi est déjà lancé : gagner la CAN

Pour le gouvernement, cette Coupe du monde ne représente pas une finalité, mais le début d’une nouvelle ambition.

Didier Budimbu affirme que le prochain objectif des Léopards est désormais clair : remporter la Coupe d’Afrique des nations.

Dans cette dynamique, il révèle également que le président Félix Tshisekedi entend rendre hommage aux joueurs pour leur parcours historique.

« Le Président de la République décorera les Léopards au mois de septembre pour ce qu’ils ont accompli », annonce-t-il.

Une distinction qui viendra saluer une génération entrée dans l’histoire en offrant à la République démocratique du Congo sa première qualification pour la phase à élimination directe d’une Coupe du monde.

Si l’aventure mondiale s’est arrêtée à Atlanta, le message envoyé par les autorités est limpide : ce parcours n’est pas une fin, mais le point de départ d’un projet qui nourrit désormais une ambition assumée, celle de voir les Léopards régner sur l’Afrique avant de revenir encore plus forts sur la scène mondiale.