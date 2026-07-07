Nations-Unies : Judith Suminwa préside un débat du Conseil de sécurité sur les violences sexuelles liées aux conflits ce mercredi 8 juillet

La République démocratique du Congo assure la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations-Unies depuis le 1er juillet 2026. Une première pour le pays depuis plus de 30 ans. Pour marquer cette prise de fonction, la Première Ministre, Judith Suminwa, dirigera, ce mercredi 8 juillet 2026, un débat public de haut niveau. Le thème est : « Femmes, Paix et Sécurité. Honorer la promesse du droit international envers les survivants de violences sexuelles liées aux conflits ».

En effet, Kinshasa veut porter la voix des victimes et pousser la communauté internationale à traduire ses engagements en actions concrètes face à la hausse des violences sexuelles dans les zones de conflit.

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Durant ce débat, la RDC entend aussi mettre en avant 3 priorités. D’abord, le renforcement de la lutte contre l’impunité des auteurs de violences sexuelles. Ensuite, la protection durable des populations civiles. Enfin, l’amélioration de l’accès des survivants aux soins, à la justice, aux réparations et à la réinsertion.

Le choix de la thématique reflète la situation sécuritaire actuelle du pays. La RDC est elle-même confrontée aux violences sexuelles liées aux conflits dans sa partie Est. Les groupes armés, notamment les rebelles de l’AFC-M23, sont accusés de tuer et maltraiter des paisibles populations pour des fins économiques. Plusieurs rapports des organismes internationaux ont pointé du doigt le régime de Kigali d’alimenter ces crimes derrière des forces obscures.

En présidant ce débat, la nation congolaise fait de son expérience un levier diplomatique pour influencer l’agenda global.

Un lien entre violences sexuelles, guerre et ressources naturelles

Ce débat s’inscrit dans une vision plus large de la présidence congolaise. Kinshasa établit un lien direct entre les violences sexuelles, les économies de guerre et l’exploitation illicite des ressources naturelles. Pour la RDC, ces trois facteurs sont interdépendants et alimentent l’instabilité, en particulier dans l’Est du pays.

En outre, cette approche rejoint les rapports de l’ONU qui pointent le financement des groupes armés par le commerce illégal des minerais comme un moteur des violences basées sur le genre.

Deux autres rendez-vous majeurs prévus en juillet

La présidence congolaise du Conseil de sécurité ne s’arrête pas là. Deux autres temps forts sont déjà annoncés. Le 13 juillet, une réunion de formule « Arria » consacrée aux ressources naturelles, aux conflits et à la paix. Le 21 juillet, un débat public de haut niveau sur « La gouvernance des ressources naturelles, fondement de la paix, de la sécurité et de la prospérité ».

À travers cette présidence, la République démocratique du Congo affirme sa volonté de mettre son expérience de terrain au service de la communauté internationale. L’objectif reste le même : obtenir une réponse plus efficace aux défis de la paix, de la justice et de la protection des populations civiles.