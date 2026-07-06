Affaire Balogun : après Donald Trump, un député britannique demande à la FIFA d’épargner Jarell Quansah

La controverse autour de l’affaire Balogun FIFA ne cesse de prendre de l’ampleur. Après la décision très contestée de la FIFA de lever la suspension de l’attaquant américain Folarin Balogun, obtenue à la veille du huitième de finale face à la Belgique et précédée d’interventions de la Maison Blanche, une nouvelle voix s’élève. Cette fois, c’est un parlementaire britannique qui interpelle directement le président de la FIFA, Gianni Infantino, au nom de l’équité sportive.

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Le député travailliste Noah Law, élu dans les Cornouailles, réclame que le défenseur anglais Jarell Quansah, expulsé lors de la rencontre face au Mexique, bénéficie du même traitement que l’attaquant américain.

Un député britannique dénonce un « deux poids, deux mesures »

Dans une lettre adressée à Gianni Infantino, Noah Law reconnaît que le carton rouge infligé à Jarell Quansah est justifié. Il ne demande donc pas son annulation, mais souhaite que sa suspension soit reportée après la Coupe du monde, comme la FIFA l’a fait pour Folarin Balogun.

Selon lui, la crédibilité de la compétition dépend avant tout d’une application identique des règles à toutes les sélections.

« L’intégrité de toute compétition internationale majeure repose non seulement sur l’adhésion des joueurs et des arbitres aux règles, mais également sur le fait que ces règles soient appliquées de la même manière à toutes les nations participantes. Je suis certain qu’il ne sera pas possible de justifier une situation dans laquelle un joueur profite d’un report de sa suspension, tandis qu’un autre, dans des circonstances similaires, n’aurait pas cette chance », écrit-il.

Dans un ton mêlant sérieux et ironie, l’élu conclut en exhortant la FIFA à traiter cette affaire « avec le plus grand sérieux », dans un contexte où, selon lui, les principes d’équité sont plus que jamais mis à l’épreuve.

La polémique Balogun continue d’ébranler la FIFA

La sortie de Noah Law intervient au lendemain d’une décision qui continue de susciter de nombreuses critiques dans le monde du football.

Suspendu automatiquement après son expulsion contre la Bosnie-Herzégovine, Folarin Balogun a finalement été autorisé à disputer le huitième de finale contre la Belgique après que la FIFA a décidé de suspendre l’application de sa sanction. Une décision qui, selon plusieurs médias américains, serait intervenue après des démarches entreprises par la Maison Blanche et le président américain Donald Trump.

Depuis, les réactions se multiplient. La Fédération belge, l’UEFA et plusieurs anciennes figures du football, dont Sepp Blatter, ont dénoncé une décision susceptible de créer un précédent dangereux pour l’intégrité de la compétition.

Avec cette nouvelle interpellation venue du Royaume-Uni, la pression continue de monter autour de la FIFA. Si l’instance mondiale maintient sa position, elle devra désormais convaincre que l’exception accordée à Balogun ne remet pas en cause le principe fondamental d’égalité de traitement entre toutes les nations engagées dans la Coupe du monde 2026.