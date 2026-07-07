Coupe du Monde 2026 : Humiliés 1-4 par la Belgique, les USA quittent leur Mondial

Le rêve américain a pris fin en 8es de finale. Opposés à la Belgique la nuit du lundi 6 au mardi 7 juillet 2026, les États-Unis se sont inclinés 1-4 et quittent la compétition devant leur public. C’est le dénouement le plus cruel possible pour le pays organisateur, qui espérait transformer l’avantage du terrain en véritable épopée. Tillman avait pourtant redonné espoir à la 31e minute en égalisant, mais la machine belge s’est montrée trop clinique. Avec ce revers, les USA deviennent le dernier des trois pays hôtes à sortir, après le Canada et le Mexique déjà éliminés à ce stade.

De Ketelaere en bourreau, la Belgique implacable

Les Diables Rouges n’ont laissé aucune chance. Dès la 9′, De Ketelaere ouvre le score et refroidit d’entrée le stade. Tillman a cru relancer son équipe en marquant pour les USA à la 31′, mais la réaction n’a pas duré. Encore lui, De Ketelaere signe un doublé à la 33′ pour mettre la défense américaine en grande difficulté. Score à la pause : 2-1 en faveur de la Belgique.

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Au retour des vestiaires, Vanaken enfonce le clou à la 57′ avant que Lukaku ne parachève le travail dans le temps additionnel, 90+3′. Au final, 15 tirs dont 7 cadrés côté belge contre seulement 6 tirs et 2 cadrés pour les USA. Un écart qui reflète la supériorité tactique et technique d’une Belgique venue chercher une qualification sans trembler.

Une première historique : aucun pays hôte en quarts de finale

Ce Mondial 2026 restera marqué par ce fait inédit. Pour la première fois, sur une édition organisée par plusieurs nations, aucune d’entre elles ne franchit le cap des 8es. Le Canada et le Mexique étaient déjà rentrés bredouilles. Les États-Unis, derniers représentants, n’ont pas inversé la tendance. Pour le football nord-américain, c’est une douche froide. L’objectif n’était pas seulement d’organiser, mais de performer et de capitaliser sur l’engouement local. Au lieu de cela, les tribunes américaines ont dû assister à l’élimination de leur propre équipe. Un contraste fort avec l’ambition affichée en amont du tournoi.

La Belgique retrouve des couleurs avant son choc contre l’Espagne

Cette victoire 4-1 relance complètement les ambitions belges. Portés par un De Ketelaere en feu et un Lukaku toujours décisif, les Diables Rouges montrent un visage conquérant. Après des années de promesses non tenues, cette génération semble vouloir écrire une nouvelle page. Avec ce succès net, la Belgique file en quarts et défiera l’Espagne vendredi 10 juillet prochain dans un duel qui s’annonce explosif.

Les USA face à un bilan amer et des questions pour l’avenir

Au-delà du score, c’est tout un projet qui doit être repensé. Sortir dès les 8es à la maison laisse un goût amer. La jeune génération américaine a montré des éclairs, mais elle a manqué d’expérience et de solidité face à une équipe européenne rodée.

Désormais, place à l’analyse. Comment construire une équipe capable de rivaliser en 2030 ? Comment transformer l’enthousiasme autour du soccer en résultats concrets ? Le Mondial 2026 devait être un tremplin. Il se termine en leçon. Pour les supporters, il faudra digérer cette élimination et espérer que cette défaite serve de base pour aller chercher mieux dans quatre ans.