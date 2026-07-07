Coupe du monde 2026 : les trois pays hôtes tombent en huitièmes, une première historique

Le conte de fées n’aura pas duré. Pour la première fois dans l’histoire d’une Coupe du monde organisée par trois nations, les trois pays hôtes ont été éliminés au même stade de la compétition. Le Canada, le Mexique et les États-Unis ont tous quitté leur Mondial dès les huitièmes de finale, laissant les quarts se disputer sans aucun représentant des organisateurs.

Un scénario inédit qui restera comme l’un des faits marquants de cette édition 2026.

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Canada, Mexique et États-Unis : trois rêves brisés en quelques jours

Le Canada a été le premier à voir son aventure s’arrêter. Opposés à un Maroc impressionnant de maîtrise, les Canadiens se sont inclinés sans véritablement exister (3-0). Les Lions de l’Atlas ont confirmé leur montée en puissance et validé avec autorité leur qualification pour les quarts de finale.

Le Mexique a, lui, livré une bataille bien plus disputée face à l’Angleterre. Portés par leur public, les Aztèques ont longtemps cru pouvoir créer l’exploit avant de céder finalement 3-2 face aux Three Lions, plus réalistes dans les moments décisifs.

Les États-Unis ont refermé ce chapitre douloureux pour les organisateurs. Face à une Belgique inspirée, les hommes de Mauricio Pochettino ont été dominés 4-1. Auteur d’un doublé, Charles De Ketelaere a guidé les Diables rouges vers les quarts de finale, où ils retrouveront l’Espagne.

Le facteur domicile n’a pas suffi

Accueillir une Coupe du monde constitue généralement un avantage considérable. Le soutien populaire, la connaissance des infrastructures et l’absence de longs déplacements offrent souvent un supplément d’âme aux équipes hôtes.

Mais cette fois, ces atouts n’ont pas résisté à la qualité des adversaires.

Le Maroc a parfaitement maîtrisé son sujet contre le Canada. L’Angleterre a su faire parler son expérience pour écarter le Mexique, tandis que la Belgique a démontré toute sa supériorité face aux États-Unis.

À mesure que la compétition avance, les détails font la différence, et le soutien du public ne suffit plus lorsque le niveau s’élève.

Une première historique qui marque ce Mondial

Jamais auparavant les pays organisateurs d’une Coupe du monde à trois nations n’avaient tous disparu dès les huitièmes de finale. Cette élimination collective met un terme aux espoirs de voir l’un des hôtes poursuivre l’aventure devant son public.

Les quarts de finale se joueront désormais sans le Canada, le Mexique ni les États-Unis. L’Europe et l’Amérique du Sud dominent une nouvelle fois le tableau final, tandis que le Maroc demeure le dernier représentant africain encore en lice.

Le rêve d’un sacre à domicile s’est éteint. La Coupe du monde 2026 entre désormais dans sa phase décisive, sans aucun de ses pays organisateurs.