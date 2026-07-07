L’Assemblée nationale valide en bloc six accords majeurs avec la Turquie, sécurité et grands chantiers en ligne de mire

C’est un vote qui n’a laissé aucune place au doute. Lundi 6 juillet 2026, les 372 députés présents à l’Assemblée nationale ont approuvé à l’unanimité six projets de loi de ratification, ouvrant grand la voie à un rapprochement stratégique avec la Turquie. Sécurité, développement, infrastructures : les textes couvrent des secteurs clés pour l’avenir du pays, et ont été adoptés sans abstention ni voix discordante.

Le Président Aimé Boji Sangara a dirigé cette séance historique, qui marque une accélération spectaculaire de la coopération entre Kinshasa et Ankara.

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Lutte contre le terrorisme et criminalité transnationale : l’accord qui change la donne

Premier projet examiné, et sans doute le plus sensible : la ratification de l’accord de coopération sécuritaire avec la Turquie. Défendu par le Vice-Premier ministre de l’Intérieur, Jacquemain Shabani, ce texte engage les deux pays à mutualiser leurs efforts face aux menaces qui dépassent les frontières.

Terrorisme, criminalité organisée, cybercriminalité, blanchiment de capitaux, traite des êtres humains, trafic de stupéfiants et d’armes : le champ d’action est large. Adopté article par article, ce traité est désormais transmis au Sénat pour une seconde lecture décisive. Sa validation définitive pourrait faire de la RDC un partenaire privilégié d’Ankara en Afrique centrale.

Cinq projets pour des chantiers qui vont transformer le quotidien des Congolais

Mais la session ne s’est pas arrêtée à la sécurité. Dans la foulée, l’Assemblée a donné son feu vert à cinq autres projets de loi de ratification, portant sur des accords de financement massifs. Ces investissements visent des secteurs aussi vitaux que la santé, l’énergie, les infrastructures et le monde rural.

Leur adoption, là aussi à l’unanimité, permet désormais de les transmettre directement au Président de la République pour promulgation.

Parmi les projets phares :

Santé : la construction de complexes hospitaliers dans la nouvelle ville de Kinshasa, pour désengorger les structures existantes et offrir des soins de qualité à une population en pleine croissance ;

Électrification rurale et périurbaine : l’installation de mini-réseaux photovoltaïques et hydroélectriques pour éclairer les zones jusque-là oubliées des circuits énergétiques ;

Développement agricole : le lancement du Programme d’appui au développement rural inclusif et résilient, adossé à des incubateurs pour les PME agricoles ;

Grands travaux dans le Katanga : la construction, la réhabilitation et l’extension de l’aéroport international de Luano à Lubumbashi, véritable porte d’entrée sur le sud du pays.

Des engagements internationaux qui prennent corps

Ces votes massifs lèvent les derniers obstacles juridiques et permettent au gouvernement de concrétiser des engagements internationaux dont l’impact sera mesurable dès les prochaines années. L’unanimité affichée par les députés traduit un large consensus sur l’urgence d’investir et de sécuriser les grands chantiers du pays.

Reste désormais à connaître l’avis du Sénat sur le volet sécuritaire, puis à voir comment ces projets de financement se traduiront sur le terrain. Une page se tourne pour les relations entre la RDC et la Turquie, désormais appelées à s’approfondir bien au-delà des simples accords de partenariat.