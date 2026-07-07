Damas sous tension : des explosions frappent près de l’hôtel d’Emmanuel Macron en pleine visite

La visite d’Emmanuel Macron en Syrie a été marquée par un incident sécuritaire majeur. Deux explosions ont retenti mardi 7 juillet 2026 à proximité de l’hôtel Four Seasons de Damas, où le président français avait passé la nuit, provoquant une onde de choc dans la capitale syrienne.

Le chef de l’État français était toutefois hors de danger : il avait quitté l’établissement quelques minutes avant les déflagrations pour se rendre au palais présidentiel, où il devait poursuivre son programme officiel avec le président syrien Ahmad al-Charaa.

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Selon une source sécuritaire syrienne citée par l’AFP, l’une des bombes aurait été dissimulée dans une benne à ordures et l’autre dans un véhicule stationné près de l’hôtel. Le bilan communiqué par le ministère syrien de l’Intérieur fait état de 18 blessés, dont quatre policiers.

Des explosions au cœur de Damas, un secteur immédiatement sécurisé

Les détonations ont provoqué une importante mobilisation des forces de sécurité dans le centre de la capitale syrienne. Des ambulances ont rapidement convergé vers la zone tandis que les autorités bouclaient les accès autour du lieu de l’incident.

Des journalistes présents sur place ont constaté que plusieurs vitres du ministère syrien du Tourisme, situé face à l’hôtel Four Seasons, avaient été endommagées par le souffle des explosions.

Malgré l’incident, le programme présidentiel français n’a pas été interrompu. Emmanuel Macron a confirmé sur les réseaux sociaux la poursuite de sa visite, affirmant que « rien ne pourra étouffer l’aspiration des Syriennes et des Syriens à vivre dans une Syrie pleinement souveraine, sûre, pluraliste et unie ».

Le président français a également déclaré avoir rencontré « la Syrie dans toute sa diversité », évoquant la dignité et la détermination de la population syrienne.

Une visite diplomatique sous haute surveillance

Emmanuel Macron est le premier dirigeant occidental à se rendre officiellement en Syrie depuis la chute de Bachar al-Assad et l’arrivée au pouvoir d’Ahmad al-Charaa.

Cette visite intervient dans un contexte particulièrement sensible pour le pays, marqué par une transition politique complexe et des défis sécuritaires persistants.

Lors de ses échanges avec son homologue syrien, le président français a insisté sur le rôle que la France souhaite jouer dans la reconstruction et la stabilisation de la Syrie.

« Nous sommes des partenaires fiables, constants, prévisibles », a déclaré Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec les autorités syriennes.

De son côté, Ahmad al-Charaa a exprimé son souhait de voir la France devenir « le premier partenaire » de la Syrie dans son nouveau cycle économique et diplomatique.

Damas veut redevenir un carrefour économique régional

Lors d’un forum économique organisé au palais présidentiel, le dirigeant syrien a mis en avant la position stratégique de son pays, estimant que la Syrie devait retrouver son rôle historique de carrefour entre plusieurs corridors commerciaux internationaux.

Selon lui, les récentes tensions régionales ont renforcé l’importance géographique de la Syrie dans les échanges économiques entre différentes zones du monde.

L’objectif affiché par Damas est désormais de reconstruire des partenariats internationaux capables d’accompagner la relance économique du pays.

Mais les explosions survenues à proximité du lieu de séjour du président français rappellent la fragilité de la situation sécuritaire. Alors que la Syrie tente de tourner une page de son histoire récente, la protection des responsables étrangers et la stabilité politique restent au cœur des enjeux de cette nouvelle période.