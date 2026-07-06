Coupe du Monde 2026 : L’Espagne élimine le Portugal et plonge Ronaldo dans le doute

L’aventure s’arrête en 8es de finale. Le Portugal a été battu 1-0 par l’Espagne ce lundi 6 juillet 2026 au Stade de Dallas, à Arlington. Un but de M. Merino aux ultimes dernières minutes a suffi aux espagnols pour valider leur ticket pour les quarts. Pour la Seleção, le Mondial 2026 se termine déjà. Et pour Cristiano Ronaldo, à l’âge avancé, cette défaite soulève une question lourde : a-t-il disputé son dernier match en Coupe du Monde ?

Dominés pendant une longue séquence et imprécis devant le but, les portugais ont craqué dans le temps additionnel. Sur l’une des dernières offensives, Merino a crucifié la défense lusitanienne à la 90+1’. Score final : 0-1. L’Espagne file en quarts, le Portugal rentre à la maison. Un scénario cruel pour une génération dorée qui espérait aller plus loin sur le sol américain.

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Ronaldo, 41 ans, vers une sortie sans Coupe du Monde

C’est l’image qui restera. Ronaldo, 6 participations en Coupe du Monde au compteur, n’aura pas réussi à soulever le seul trophée qui manque à son immense palmarès. A 41 ans pendant ce Mondial 2026, l’attaquant sait que le temps presse. Tout porte à croire que la légende portugaise, éternel rival de Lionel Messi, ne sera pas du voyage pour l’édition 2030 co-organisé par le Portugal, l’Espagne et le Maroc.

L’ancien attaquant emblématique du Real Madrid finit donc sans nul doute sa carrière internationale sans avoir remporté la Coupe du Monde. Un regret immense dans une carrière pourtant pleine de records.

L’Espagne poursuit, le Portugal doit se reconstruire

Qualifiée, la Roja confirme son statut de nation solide dans les grands rendez-vous. Le champion du monde 2010 affrontera le vainqueur du match entre les États-Unis d’Amérique et la Belgique ce mardi 7 juillet à 1 heure. Côté portugais, place au bilan. Avec des talents comme Leão, Vitinha ou Nuno Mendes, la Seleção a de l’avenir. Mais elle devra dorénavant apprendre à gagner sans s’appuyer uniquement sur son capitaine historique.

Bien plus, l’élimination à Dallas ouvre une nouvelle période pour le football portugais. La sélection est prometteuse. Elle devra désormais s’appuyer sur sa jeune génération pour viser la prochaine édition du mondial.