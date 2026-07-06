Lubumbashi : la RDC inaugure trois nouvelles usines et accélère sa stratégie de réindustrialisation

La République démocratique du Congo poursuit son ambition de bâtir une économie davantage tournée vers la transformation locale. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le gouvernement a inauguré, ce lundi 6 juillet 2026, trois nouvelles unités industrielles destinées à renforcer la production nationale, créer des milliers d’emplois et réduire progressivement la dépendance du pays aux importations de produits manufacturés.

Portés par le groupe Vinmart, ces investissements marquent une nouvelle étape dans la stratégie de réindustrialisation RDC, qui vise à valoriser les matières premières sur le territoire national plutôt qu’à les exporter à l’état brut.

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Trois nouvelles usines pour produire « Made in Congo »

Les nouvelles infrastructures industrielles couvrent des secteurs stratégiques pour l’économie congolaise.

La Société de Transformation de Fer (SOTRAFER) a officiellement lancé la première usine de fabrication de tubes carrés en République démocratique du Congo. Avec une capacité de production de 1 500 tonnes par mois, cette unité approvisionnera notamment les secteurs du bâtiment, des infrastructures et des mines, jusque-là largement dépendants des importations.

Deux autres unités, exploitées par Mining Engineering Services (MES), sont spécialisées dans la fabrication de câbles électriques armés et de transformateurs électriques. Ces équipements sont considérés comme essentiels au développement des infrastructures énergétiques et industrielles du pays.

La cérémonie d’inauguration a été coprésidée par le ministre intérimaire de l’Industrie et ministre de l’Entrepreneuriat et du Développement des PME, Justin Kalumba Mwana Ngongo, et le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, en présence du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Shula, ainsi que des dirigeants du groupe Vinmart.

Le gouvernement mise sur l’industrialisation et l’emploi

Pour les autorités congolaises, ces investissements traduisent la volonté d’accélérer la transformation structurelle de l’économie nationale.

Au nom du gouvernement, Justin Kalumba Mwana Ngongo a salué les investissements consentis par le groupe Vinmart, estimant qu’ils répondent à la vision du président Félix Tshisekedi consistant à transformer localement les richesses du pays afin de renforcer sa souveraineté économique.

Le groupe industriel met également en avant son impact sur l’emploi. Selon les chiffres présentés lors de l’inauguration, ses différentes activités ont déjà permis la création de 20 000 à 25 000 emplois directs et près de 200 000 emplois indirects.

S’appuyant sur ces résultats, Julien Paluku Kahongya a plaidé pour un accompagnement accru de l’État en faveur de l’industrie nationale. Il a notamment appelé à des mesures de protection du marché intérieur, à un allègement de certaines charges fiscales ainsi qu’à une promotion plus offensive des produits « Made in Congo » sur les marchés national, régional et international.

« Aujourd’hui, nous célébrons une victoire pour la souveraineté économique et industrielle de la RDC », a déclaré le ministre, invitant les autres provinces à s’inspirer de cette dynamique.

Vinmart voit plus grand avec une future Zone économique spéciale

Au-delà de ces trois nouvelles unités de production, le groupe Vinmart affiche des ambitions plus larges pour le développement industriel du Haut-Katanga.

Représentant le directeur général du groupe, Charles Tshibanda, directeur général de Clean Congo SAS, a annoncé un projet de création d’une Zone économique spéciale sur le site industriel de Lubumbashi, accompagnée de corridors industriels intégrés.

L’objectif est de créer un véritable écosystème industriel capable d’attirer de nouveaux investisseurs, de mutualiser les infrastructures de production et d’améliorer la compétitivité des entreprises congolaises.

Ces nouvelles usines s’inscrivent dans une stratégie plus globale visant à réduire progressivement les importations de produits manufacturés, à développer la valeur ajoutée locale et à renforcer la place de Lubumbashi comme principal pôle industriel de la République démocratique du Congo.

Au-delà de la production, ces investissements devraient également stimuler la sous-traitance locale, favoriser le transfert de compétences et contribuer à l’émergence d’une industrie congolaise plus compétitive, capable de répondre à une part croissante des besoins du marché national tout en visant, à terme, les marchés régionaux.