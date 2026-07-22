New York : Thérèse Kayikwamba et Mike Waltz réaffirment le partenariat RDC–États-Unis

La ministre d’État aux Affaires Étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a été reçue à New York, lundi 20 juillet 2026, par l’Ambassadeur Mike Waltz, Représentant des États-Unis auprès des Nations Unies. L’entretien a permis de réaffirmer l’excellence des relations bilatérales tout en braquant les projecteurs sur la riposte contre Ebola et la recherche de la paix dans l’Est de la République démocratique du Congo.

La cheffe de la diplomatie congolaise a pour la circonstance salué la rapidité de la réponse américaine à l’épidémie d’Ebola. Elle a souligné l’importance de l’appui financier, technique et humain fourni par Washington. Pour la RDC, maintenir un canal de dialogue régulier avec les USA est indispensable pour adapter les mesures sanitaires à l’évolution du terrain.

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Sur le plan sécuritaire, la ministre de tutelle a relevé un décalage entre les progrès diplomatiques et la réalité vécue par les populations. Contre toute attente, les populations de l’Est du Congo continuent de subir des violences malgré les annonces et les accords.

Renforcer la coordination pour des résultats visibles

Les États-Unis et la RDC ont convenu de poursuivre les efforts diplomatiques pour transformer les déclarations en actions tangibles sur le terrain humanitaire et sécuritaire. Pour la ministre congolaise des Affaires Étrangères, il ne s’agit plus seulement de signer des accords, mais de mesurer leur impact sur la vie des congolais. Dans ce contexte, Kinshasa fait de la souveraineté nationale la boussole, mais sans fermer la porte à des partenariats utiles.

Le partenariat RDC-USA : vers un modèle « gagnant-gagnant »

L’entretien a aussi mis en lumière la qualité du partenariat bilatéral entre Kinshasa et Washington. Les deux diplomates ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble dans un esprit de respect mutuel.

Au-delà de l’aide d’urgence, les USA s’imposent comme un partenaire clé pour la stabilisation et le développement en RDC. Cette relation s’appuie sur des intérêts convergents, notamment la paix, la santé et les opportunités économiques. Le message est clair, les États-Unis veulent accompagner la RDC, mais en s’alignant sur ses priorités nationales.

À l’issue de la rencontre, Kinshasa et Washington ont réitéré leur engagement à maintenir des consultations étroites. Pour la RDC, l’enjeu est de capitaliser sur ce soutien américain pour accélérer la riposte sanitaire et faire pression pour un retour effectif de la paix dans l’Est de son pays. Pour les USA, il s’agit de démontrer que leur implication diplomatique peut produire des changements concrets.

Washington, premier bailleur de la riposte contre Ebola en RDC

Les États-Unis figurent au premier rang des contributeurs à la lutte contre l’épidémie d’Ebola en RDC. Face à la souche « Bundibugyo » qui circule actuellement, Washington a activé plusieurs volets de financement. L’agence de santé publique des États-Unis, les CDC ont débloqué 107 millions de dollars de fonds d’urgence pour renforcer la surveillance, les laboratoires et l’appui au ministère de la Santé congolais. Au total, le Département d’État américain a déjà engagé plus de 200 millions de dollars en aide directe, et a annoncé un apport supplémentaire de 50 millions pour accélérer le développement de contre-mesures médicales. Cet effort massif vise à éviter un scénario similaire à celui de 2014-2016.

En effet, les CDC avaient prévenu que sans interventions fortes, l’épidémie actuelle pourrait devenir la plus grave de l’histoire. Les équipes américaines sont déployées sur le terrain, avec plus de 100 agents qui travaillent aussi sur l’acceptation communautaire et le dépistage aux frontières.

Les USA impliqués pour désamorcer la crise dans l’Est

Depuis 2025, Washington a pris le leadership diplomatique sur la crise dans l’Est de la RDC. Les États-Unis ont parrainé les « Accords de Washington pour la Paix et la Prospérité », signés le 27 juin 2025 puis réaffirmés le 4 décembre 2025 par le Président de la RDC, Félix Tshisekedi, et son homologue du Rwanda, Paul Kagame. L’objectif est de restaurer la paix et d’attirer des investissements dans une région riche en cobalt, cuivre et tantale.

Le 24 juin 2026, lors de la 6e réunion du Comité de Supervision Conjoint à Londres, les USA, la RDC, le Rwanda, le Qatar, l’UA et le Togo ont exprimé une vive préoccupation face à l’escalade des combats et à la situation humanitaire. Le 25 juin dernier, le Trésor américain a visé des réseaux de trafic de minerais qui financent le M23 soutenu par le Rwanda. La stratégie américaine est double. Diplomatie pour un cessez-le-feu, et pression économique pour couper les circuits qui alimentent la guerre.