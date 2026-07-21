Défense : Guy Kabombo alerte sur l’état des FARDC et réclame plus de moyens

C’est un constat qui a glacé l’assemblée. Ce lundi 20 juillet 2026, au Palais du Peuple, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et Anciens Combattants, Guy Kabombo Muadiamvita, a brisé l’omerta. Devant les commissions Défense et Sécurité de l’Assemblée nationale et du Sénat réunies, il a dépeint une armée congolaise à bout de souffle, incapable de faire face durablement aux menaces qui pèsent sur le pays. Un diagnostic sévère, présenté comme un préalable indispensable avant l’examen de la loi de programmation militaire 2027-2030.

L’atmosphère était solennelle dans la salle de réunion du Palais du Peuple. Les élus de la nation, conscients de l’enjeu, avaient répondu présents pour entendre la vérité sur l’état de l’instrument de défense congolais. Ils n’ont pas été déçus.

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« Fragilisée, elle ne peut répondre durablement »

Dès son entrée en matière, Guy Kabombo a salué l’esprit d’ouverture des parlementaires, avant de plonger dans le vif du sujet. Son diagnostic est sans appel : « Une armée fragilisée du point de vue de la formation, de l’équipement et des infrastructures ne peut répondre durablement face à la persistance des défis sécuritaires. »

Le constat est rude, mais le ministre ne s’arrête pas là. Il justifie l’urgence de doter la RDC d’une loi de programmation militaire ambitieuse, capable de transformer les FARDC pour les adapter aux enjeux actuels et futurs. La persistance des conflits dans l’Est, les menaces transfrontalières et l’impératif de souveraineté nationale exigent une réponse à la hauteur.

Des officiers sans fard : matériel vétuste, infrastructures délabrées

Sous la conduite du Vice-Premier ministre, plusieurs officiers généraux et supérieurs, responsables des écoles militaires et de structures clés des FARDC, ont pris la parole. Chiffres à l’appui, ils ont exposé les difficultés quotidiennes de leurs services :

Manque de matériel pédagogique dans les écoles de formation ;

Vétusté des infrastructures d’entraînement , parfois inutilisables ;

Insuffisance des moyens de mobilité et de communication, handicapant la réactivité des troupes.

Autant d’obstacles qui freinent la montée en puissance des FARDC, pourtant érigée en vision par le Chef de l’État et Commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Un appel unanime au Parlement : « Financer l’armée, c’est financer la paix »

À l’issue de ces interventions, le plaidoyer a été unanime. L’ensemble des officiers généraux de commandement ont lancé un appel solennel aux parlementaires : en leur qualité d’autorités budgétaires, ils doivent consentir un effort financier conséquent.

L’objectif est clair : renforcer les capacités opérationnelles des FARDC pour garantir, dans la durée, la souveraineté et la sécurité du territoire national. « Sans moyens, pas de professionnalisation. Sans professionnalisation, pas de défense efficace », a résumé l’un des intervenants.

Un débat décisif pour l’avenir de la défense congolaise

Ce face-à-face inédit entre le haut commandement militaire et les représentants du peuple a posé les jalons d’un débat qui s’annonce historique. La loi de programmation militaire 2027-2030, présentée par le gouvernement comme un outil majeur de modernisation, doit être prochainement soumise au vote des deux chambres.

Pour le Vice-Premier ministre, l’enjeu dépasse le simple cadre budgétaire. Il s’agit de la crédibilité de l’État congolais, de sa capacité à protéger ses citoyens et à faire respecter son intégrité territoriale. « C’est un investissement dans la paix », a martelé Guy Kabombo en conclusion.

Les parlementaires, désormais informés de l’urgence de la situation, devront trancher. Leur décision déterminera si les FARDC pourront, enfin, sortir de l’ornière pour devenir l’armée professionnelle et moderne dont la RDC a besoin. Le pays retient son souffle.