Bourses Fondation Vodacom 2026 : Les inscriptions ouvertes du 15 juillet au 7 août pour les jeunes filles en Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques

La Fondation Vodacom relance son engagement pour l’éducation des filles. Les bourses 2026 sont officiellement ouvertes. « 100% féminines, 100% dédiées aux filières Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM) », ces bourses visent à former la prochaine génération de femmes leaders en RDC. Les inscriptions sont ouvertes du 15 juillet au 7 août 2026.

La Fondation Vodacom structure son soutien en deux volets complémentaires. La Bourse VodaEduc s’adresse aux jeunes filles qui entrent aux humanités dans une filière STEM. La Bourse Exetat, quant à elle, accompagne celles qui poursuivent des études universitaires dans ces mêmes domaines.

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En couvrant à la fois le secondaire et le supérieur, Vodacom assure une continuité éducative. L’objectif est de lever les freins financiers et culturels qui éloignent encore trop de jeunes congolaises des métiers scientifiques et techniques. Chaque bourse représente donc une opportunité concrète de bâtir une carrière dans des secteurs porteurs d’avenir.

Au-delà du financement, la Fondation Vodacom s’implique directement dans la qualité de l’éducation. À travers ses programmes, Vodacom participe à l’émission des conditions d’un système éducatif plus inclusif et plus performant en RDC. En ciblant spécifiquement les filières STEM, l’opérateur répond au besoin national d’accroître le nombre de femmes ingénieures, chercheuses, développeuses et scientifiques.

Cet engagement s’inscrit dans une vision de long terme. Former des femmes compétentes en Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques, c’est aussi renforcer la compétitivité du pays et réduire les inégalités d’accès aux métiers d’avenir. La Fondation ne se contente pas d’octroyer des bourses. Elle contribue à transformer l’écosystème éducatif.

Les portes sont ouvertes. Les inscriptions se déroulent exclusivement en ligne sur http://vodaeduc.vodacom.cd.

La démarche est purement digitale. Elle vise à garantir la transparence et l’accessibilité, partout en RDC. L’appel est par ailleurs lancé à toutes les jeunes congolaises passionnées par les sciences et la technologie.