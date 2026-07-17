Classement FIFA juillet 2026 : La RDC 7e en Afrique, 41e mondiale

La FIFA a publié son classement du mois de juillet 2026. La République démocratique du Congo occupe la 7e place africaine et la 41e mondiale. Les Léopards gagnent 2 places, une progression directement liée à leur parcours en Coupe du Monde 2026, 52 ans après leur dernière participation.

Cette remontée récompense le tournoi des poulains de Sébastien Desabre. Logée dans le groupe K, la RDC a terminé meilleure 3e de tous les groupes avec 4 points. Les Léopards ont fait match nul 1-1 face au Portugal de Cristiano Ronaldo, perdu 0-1 contre la Colombie, puis s’est imposée 3-1 face à l’Ouzbékistan. Le parcours s’est enfin arrêté en 16es de finale face à l’Angleterre, l’un des favoris du tournoi, sur le score de 2-1.

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De son côté, le Maroc conserve son statut de meilleure nation africaine en restant 6e mondial.

Voici le classement des 10 nations africaines au 16 juillet 2026 :

1. 6e – Maroc (0)

2. 18e – Sénégal (-2)

3. 24e – Égypte (+5)

4. 26e – Nigeria (-2)

5. 29e – Algérie (+2)

6. 31e – Côte d’Ivoire (-1)

7. 41e – RD Congo (+2)

8. 43e – Cameroun (+2)

9. 53e – Mali (0)

10. 54e – Afrique du Sud (+6)

Les plus fortes progressions sont signées par l’Afrique du Sud +6 et l’Égypte +5. La RDC +2 profite aussi de son Mondial pour maintenir sa place devant le Cameroun. Le Sénégal et le Nigeria reculent de 2 places malgré leur expérience.

Au-delà du classement, cette 7e place africaine donne de la confiance aux Léopards. Les fauves congolais vont désormais aborder les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2027) avec l’ambition de confirmer. L’objectif est clair : capitaliser cette dynamique pour viser le top 5 africain et décrocher un titre continental.