Ebola Bundibugyo : Deux essais cliniques prometteurs en cours en Ituri pour vaincre la souche sans vaccin

Un nouvel espoir naît en Ituri, au cœur de la 17ᵉ épidémie d’Ebola. La souche Bundibugyo continue de provoquer des décès. Pourtant, aucun vaccin ni traitement spécifique homologué ne permet encore de la combattre. Face à cette situation, les équipes de la riposte ont lancé deux essais cliniques à Bunia depuis le 2 juillet. L’INRB, l’OMS et Africa CDC soutiennent cette initiative. Leur objectif est clair : trouver enfin des solutions thérapeutiques contre cette souche du virus.

À Bunia, les équipes de la coordination provinciale de la riposte restent mobilisées. Ce mercredi 22 juillet, le coordonnateur Jean-Pierre Akili Mali suit l’évolution des essais cliniques Partner et Ebopep. Ces deux études poursuivent un même objectif. Elles veulent améliorer la prise en charge de la souche Bundibugyo.

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Partner : une molécule pour traiter les malades

Le premier essai, baptisé Partner, cible les personnes déjà infectées. Les chercheurs veulent démontrer l’efficacité d’une molécule antivirale expérimentale. Celle-ci pourrait réduire les complications et limiter les décès liés à Ebola Bundibugyo.

« L’essai clinique Partner veut montrer l’efficacité d’une molécule qui peut traiter efficacement la maladie », explique Jean-Pierre Akili Mali.

Ainsi, cette recherche pourrait offrir une nouvelle option aux médecins. Aujourd’hui, ils disposent essentiellement de soins de support.

Ebopep : protéger les contacts à haut risque

Le second essai, Ebopep, poursuit un autre objectif. Il cible les personnes contacts à haut risque.

Ce protocole prévoit l’administration de médicaments aux personnes exposées à un cas confirmé. L’objectif consiste à empêcher le développement de la maladie.

« Ebopep utilise des médicaments permettant de protéger les personnes qui étaient en contact avec le malade, notamment les contacts à haut risque, afin qu’ils ne développent pas la maladie. De cette manière, nous réduisons l’incidence de la maladie parmi les contacts à haut risque », précise le coordonnateur.

Une méthodologie rigoureuse pour des résultats fiables

Les chercheurs appliquent un protocole scientifique strict pour ces essais. Chaque étude respecte une taille d’échantillon précise. De plus, les équipes sélectionnent les participants selon des critères rigoureux.

Par ailleurs, le recrutement se poursuit conformément au calendrier prévu. Cette démarche doit garantir la fiabilité des résultats.

« Les deux études respectent une méthodologie scientifique rigoureuse. Il faut poursuivre le recrutement des participants comme prévu afin d’obtenir des résultats fiables, permettant la validation de ces médicaments et leur utilisation éventuelle lors de prochaines épidémies », souligne Jean-Pierre Akili Mali.

Pourquoi ces essais sont-ils cruciaux ?

La souche Ebola Zaïre bénéficie déjà de vaccins et de traitements validés. En revanche, la souche Bundibugyo ne dispose toujours d’aucun vaccin ni traitement homologué.

C’est pourquoi les autorités sanitaires congolaises, l’INRB, l’OMS et Africa CDC ont lancé ces essais cliniques. Les chercheurs espèrent enrichir l’arsenal thérapeutique contre Ebola. Ils veulent également améliorer les stratégies de prévention lors des prochaines épidémies.

Une lueur d’espoir pour l’Ituri et le monde

L’épidémie continue de progresser. Toutefois, ces essais représentent une véritable source d’espoir. Ils pourraient offrir de nouvelles solutions aux populations de l’Ituri et aux autres régions confrontées à cette souche.

Le recrutement des volontaires continue. Parallèlement, les équipes poursuivent leurs recherches. Enfin, chaque nouveau participant rapproche un peu plus les chercheurs de leur objectif. À Bunia, la science progresse chaque jour avec l’ambition de vaincre un jour la souche Bundibugyo.