Lubumbashi, nouveau hub du numérique : Une formation en IA pour révolutionner le marketing et la création en RDC

C’est une première dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Du 27 juillet au 1er août 2026, Lubumbashi, la capitale du Haut-Katanga, se transformera en épicentre de l’innovation technologique. Une formation en intelligence artificielle, animée par des experts en marketing digital et création de contenu, promet d’équiper les jeunes créateurs et entrepreneurs locaux des compétences les plus prisées du moment. L’objectif : ne pas rater le virage du numérique.

L’annonce a été faite ce mardi à l’agence Congolaise de presse par les organisateurs, Pascal Lalli, expert béninois, et Jonathan Tshiaz, spécialiste congolais. Leur message est clair : l’intelligence artificielle n’est plus une option, c’est une nécessité pour qui veut rester compétitif.

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« Les outils qui révolutionnent déjà les plus grandes entreprises »

« Apprenez à utiliser les outils qui révolutionnent déjà les plus grandes entreprises et les meilleurs créateurs », ont lancé les organisateurs, résumant l’ambition de cette semaine de formation. Cinéma, marketing, création de contenu, réseaux sociaux : tous ces secteurs connaissent une mutation accélérée sous l’impulsion des nouvelles technologies.

Pour Pascal Lalli et Jonathan Tshiaz, la maîtrise de l’intelligence artificielle est devenue un avantage compétitif majeur. « Les professionnels et créateurs qui sauront s’adapter à ces mutations du numérique seront les leaders de demain », insistent-ils.

Un programme complet pour maîtriser l’IA

La formation ne se contentera pas de survoler les concepts. Le programme, dense et pratique, couvrira plusieurs domaines stratégiques :

L’application de l’IA au marketing et à la publication : automatisation, personnalisation des campagnes, analyse prédictive ;

L’utilisation de l’IA dans le cinéma : création de scénarios, effets visuels, post-production assistée ;

La génération d’images et la photographie assistée par IA : création visuelle, retouche, design ;

Le développement de prompts efficaces : le « prompt engineering », compétence clé pour interagir avec les modèles d’IA et en tirer le meilleur parti.

Lubumbashi, terre d’innovation pour les jeunes créateurs

Au-delà de l’aspect technique, cette initiative répond à un enjeu plus large : doter les jeunes créateurs et entrepreneurs de Lubumbashi des compétences nécessaires pour s’imposer dans un monde numérique en constante transformation.

La province du Haut-Katanga, traditionnellement tournée vers l’exploitation minière, affiche ainsi sa volonté de diversifier son économie et de miser sur les métiers de demain. En accueillant cette formation, Lubumbashi se positionne comme un pôle d’innovation technologique dans la sous-région.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. Et si l’intelligence artificielle était la clé pour révéler les talents de demain, ici, au cœur du Katanga industriel ?