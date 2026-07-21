Nuit de tension à la Cité de l’OUA – Des tirs signalés près de la résidence présidentielle

C’est une nuit qui a tenu Kinshasa en haleine. Dans la nuit de lundi à mardi, des détonations ont retenti aux abords de la Cité de l’OUA, la résidence officielle du Président de la République à Ngaliema, une commune du nord-ouest de la capitale. Selon des sources concordantes, il s’agirait d’une intervention des forces de sécurité pour déjouer une tentative d’évasion de détenus du cachot du Parquet militaire, situé à proximité. Rapidement, l’inquiétude a gagné les réseaux sociaux, avant que les autorités ne rassurent sur la situation.

La nuit a été brève pour les habitants de Ngaliema. Peu avant l’aube, des coups de feu ont déchiré le silence de ce quartier résidentiel abritant la prestigieuse Cité de l’OUA, résidence du Chef de l’État. Des témoins ont rapporté des tirs nourris, sans parvenir immédiatement à en identifier l’origine.

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Une tentative d’évasion aux portes du Palais

Selon les informations recueillies par l’ACP auprès d’habitués du Palais présidentiel, ces détonations n’avaient pas pour cible la résidence de Félix Tshisekedi. « Ces coups de feu n’ont pas visé la Cité de l’UA. Tout est calme ici », a tenu à préciser un proche du site.

L’origine de cette fusillade serait en réalité une opération des forces de sécurité visant à contrer une tentative d’évasion de détenus du cachot du Parquet militaire de Ngaliema. Ces installations, qui jouxtent le périmètre de la Cité de l’Union africaine, auraient été le théâtre d’une tentative de fuite que les éléments déployés sur place ont réussi à maîtriser.

Des sources locales évoquent un détenu blessé à la main, tandis que d’autres auraient tenté de se cacher dans les environs. Les forces de l’ordre ont rapidement sécurisé le périmètre, mettant fin à l’incident.

Un calme revenu, mais des interrogations persistent

La situation est désormais calme aux abords de la Cité de l’OUA. Les forces de défense ont bouclé la zone et les patrouilles ont été renforcées dans le secteur. Cependant, sur les réseaux sociaux, la rumeur a enflé. Plusieurs internautes ont rapidement fait le lien entre ces tirs et la résidence présidentielle, alimentant des spéculations sur une éventuelle tentative de déstabilisation.

Ces craintes ont été rapidement dissipées par les témoins présents sur place, qui ont confirmé que le calme régnait à l’intérieur de la Cité de l’OUA et que le Président n’était pas en danger.

Un contexte déjà chargé

Cet incident nocturne intervient dans un contexte politique déjà tendu. Plus tôt dans la journée, le Président Tshisekedi avait reçu à la Cité de l’OUA les chefs des confessions religieuses, annonçant avoir levé l’option d’organiser un dialogue inclusif pour créer un front intérieur contre l’agression rwandaise dans l’Est du pays.

La tentative d’évasion aux portes du Palais, bien que maîtrisée, rappelle la fragilité sécuritaire qui peut parfois toucher les abords des hautes institutions. Elle soulève également des questions sur les conditions de détention au Parquet militaire de Ngaliema, dont les installations jouxtent le périmètre présidentiel.

Alors que Kinshasa retrouve son calme, les autorités devront sans doute apporter des éclaircissements sur cet incident pour couper court aux rumeurs et aux interprétations politiques qui pourraient en découler. La sécurité du Chef de l’État reste, elle, pleinement garantie.