Coupe du monde 2026 : le FBI enquête sur les finances de la Fédération argentine en pleine compétition

Au lendemain de sa spectaculaire qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, l’Argentine fait face à une tout autre bataille, cette fois loin des terrains. Alors que l’Albiceleste est déjà au cœur d’une vive controverse après son succès renversant contre l’Égypte (3-2), une enquête menée par le FBI sur les finances de la Fédération argentine de football (AFA) vient ajouter une nouvelle zone de turbulences autour du champion du monde.

Selon plusieurs médias, dont La Nacion et Fox Sports, des procureurs fédéraux américains et des agents du FBI examinent des opérations financières réalisées par l’AFA via le système bancaire des États-Unis. Les investigations portent sur d’éventuels faits de blanchiment d’argent, de fraude et d’autres infractions financières.

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Des centaines de millions de dollars dans le viseur des enquêteurs

L’enquête cible principalement les flux financiers liés aux contrats commerciaux internationaux de la Fédération argentine, présidée par Claudio « Chiqui » Tapia.

D’après les informations publiées par La Nacion, près de 260 millions de dollars auraient transité par plusieurs établissements bancaires américains, notamment Citibank, Bank of America, JP Morgan, PNC Bank et Synovus Bank.

Les autorités américaines cherchent à déterminer si une partie de ces transactions pourrait relever de la juridiction fédérale américaine en raison de leur passage par le système bancaire du pays.

Au cœur des investigations figure notamment TourProdEnter LLC, une société chargée de gérer les revenus commerciaux internationaux de l’AFA.

Les enquêteurs s’intéressent à plusieurs dizaines de millions de dollars dont la destination finale ne serait pas clairement documentée, ainsi qu’à des paiements effectués vers certaines sociétés dont les activités font aujourd’hui l’objet de vérifications.

Le FBI auditionne plusieurs témoins

L’enquête est entrée dans une nouvelle phase avec les premières auditions de témoins.

Parmi les personnes entendues figure notamment l’homme d’affaires Guillermo Tofoni, interrogé par visioconférence par des procureurs spécialisés dans les crimes financiers.

Les autorités américaines envisageraient également de recueillir les témoignages d’anciens responsables du gouvernement argentin susceptibles de disposer d’informations sur les opérations financières concernées.

En parallèle, plusieurs procédures judiciaires se poursuivent en Argentine. Selon La Nacion, certaines personnes mises en cause tentent de contester l’utilisation des documents bancaires obtenus par la justice américaine, ce qui ralentit l’avancement des dossiers devant les tribunaux argentins.

Une affaire qui éclate au pire moment pour l’Albiceleste

Cette révélation intervient dans un contexte déjà particulièrement tendu pour l’Argentine.

Quelques heures auparavant, la qualification de l’Albiceleste face à l’Égypte avait déclenché une importante polémique arbitrale. La Fédération égyptienne a officiellement saisi la FIFA pour contester plusieurs décisions prises par l’arbitre français François Letexier, allant jusqu’à demander son exclusion du reste de la compétition.

Sur les réseaux sociaux comme dans plusieurs médias internationaux, ces controverses alimentent un climat de défiance autour du Mondial 2026 et de la gouvernance de la FIFA.

L’ouverture de cette enquête américaine vient ainsi renforcer l’attention portée à la Fédération argentine au moment où la sélection de Lionel Messi poursuit son parcours dans la compétition.

À ce stade, aucune inculpation ni aucune culpabilité n’ont été établies. Les investigations se poursuivent et les personnes visées bénéficient pleinement de la présomption d’innocence. Toutefois, le fait que le FBI enquête sur les finances de l’AFA en pleine Coupe du monde constitue déjà un événement majeur, susceptible d’avoir des répercussions bien au-delà des terrains de football.