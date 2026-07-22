RDC : António Guterres nomme Damien Mama au poste de son Représentant spécial adjoint, Chef adjoint de la Monusco, coordonnateur résident et humanitaire par intérim

Le Secrétaire Général des Nations Unies, António Guterres, a nommé, mardi 21 juillet 2026, Damien Mama, au poste de son Représentant spécial adjoint, Chef adjoint de la Monusco, Coordonnateur résident et humanitaire par intérim en République démocratique du Congo. Cette nomination intervient dans un contexte tendu pour le pays, en proie à une crise sécuritaire majeure dans l’Est et à des besoins humanitaires en forte hausse.

Le nouveau Chef adjoint de la Monusco totalise plus de 25 années d’expérience au sein du système des Nations Unies. Damien Mama a servi au Burundi, au Togo, au Mali, au Soudan du Sud, en Sierra Leone et au Kosovo, dans des contextes de post-conflit et de transition. Ce parcours multi-pays lui donne une lecture fine des crises complexes. Il a appris à travailler avec les Gouvernements, les ONG et les communautés locales sous pression. Depuis mars 2023, il occupait déjà le poste de Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en RDC.

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L’agression rwandaise dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu a provoqué des déplacements massifs, des violations des droits humains et une détérioration de l’accès à l’aide. Plus de 6,9 millions de personnes sont déplacées internes selon l’ONU. En plaçant Damien Mama à ce poste, António Guterres envoie un signal fort. Il s’agit de renforcer la coordination entre action politique, paix et aide d’urgence à un moment où la population congolaise a besoin de réponses concrètes.

Avec cette nomination, Damien Mama cumule trois fonctions clés. Il sera à la fois Représentant spécial adjoint, Chef adjoint de la Monusco, Coordonnateur résident et Coordonnateur humanitaire par intérim. C’est précisément cette combinaison qui est attendue. La RDC a besoin de lier le court terme et le long terme.

D’un côté, il sera appelé à répondre à l’urgence, notamment l’eau, les abris, la santé pour les déplacés de Goma et Bukavu. De l’autre, il devra relancer le développement et la stabilisation dans cette contrée de la RDC. Son expérience au PNUD sera déterminante pour faire le pont entre l’aide humanitaire et les projets de résilience qui doivent permettre aux communautés de tenir malgré la guerre.

Au-delà des titres, l’enjeu est humain. Dans l’Est, des millions de congolais vivent dans des camps de déplacés, avec un accès limité à la nourriture et aux soins. L’insécurité, causée par le Rwanda voisin, freine l’agriculture, les écoles ferment et la pauvreté s’aggrave.

La mission de Damien Mama sera tout aussi de mobiliser plus de financements, de plaider pour l’accès humanitaire et de coordonner l’action de l’ONU sur le terrain. Sa connaissance de la RDC et son réseau au sein du système onusien sont des atouts majeurs. Pour Kinshasa et pour les populations, cette nomination est perçue comme un moyen d’accélérer la réponse et de remettre la protection des civils au centre des priorités.