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Classement FIFA : les Léopards gagnent 5 places et se rapprochent du Top 40 mondial

Les performances récentes des Léopards continuent de porter leurs fruits. Dans la dernière mise à jour du classement FIFA publiée…

Publié par Cyntiche PANDI
le: 20 juillet 2026
Léopards Foot
© Léopards Foot

Les performances récentes des Léopards continuent de porter leurs fruits. Dans la dernière mise à jour du classement FIFA publiée ce lundi, la République démocratique du Congo enregistre une progression remarquable en gagnant cinq places au niveau mondial.

Avec 1 495,48 points, la sélection congolaise quitte la 46ᵉ position pour s’installer à la 41ᵉ place mondiale, confirmant ainsi sa montée en puissance sur la scène internationale.

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Une ascension qui confirme la bonne dynamique des Léopards

Cette progression récompense les résultats obtenus par les hommes de Sébastien Desabre au cours des dernières rencontres internationales.

En plus de leur bond au classement mondial, les Léopards gagnent également deux places sur le continent africain. Ils occupent désormais la 7ᵉ place africaine, un rang qui les replace parmi les grandes nations du football africain.

Cette évolution traduit la régularité affichée par la sélection congolaise ces derniers mois et confirme les progrès réalisés sous la direction du staff technique.

Le Top 40 mondial désormais dans le viseur

À seulement une place du Top 40 mondial, la RDC poursuit son ascension avec l’ambition de consolider son statut parmi les meilleures sélections africaines.

Cette nouvelle progression renforce également la confiance du groupe à l’approche des prochaines échéances internationales, notamment les qualifications et les compétitions continentales à venir.

Portés par une génération ambitieuse et un collectif de plus en plus compétitif, les Léopards affichent clairement leurs ambitions : continuer à grimper dans la hiérarchie mondiale et s’imposer durablement comme une référence du football africain.

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