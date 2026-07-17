Ouganda : Le dernier patient Ebola guéri et libéré, le compte à rebours de 42 jours est lancé

Jeudi 16 juillet 2026, l’Ouganda a officiellement libéré son dernier patient Ebola, un ressortissant Congolais complètement rétabli et déjà réuni avec sa famille. Avec cette sortie, Kampala entame le compte à rebours décisif de 42 jours requis par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour déclarer la fin de l’épidémie. Une étape majeure dans la lutte contre le virus.

La libération a eu lieu à l’unité nationale d’isolement de l’hôpital de Mulago. La cérémonie a réuni le ministre Ougandais de la Santé, Dr Chris Baryomunsi, le professeur Olaro Charles, M. Kenneth Akiiri, ainsi que les hauts responsables d’Africa CDC, de l’Organisation Mondiale de la Santé, de l’UNICEF Ouganda et du ministère de la Santé ougandais.

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La présence de tous ces acteurs montre l’ampleur de la mobilisation. La riposte contre Ebola ne se gagne plus seul. Elle exige une coordination entre l’État, les agences onusiennes et les centres régionaux comme les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC). Pour les autorités, c’est aussi un message de transparence adressé à la population.

Selon Africa CDC, aucun nouveau cas confirmé n’a été enregistré depuis le 21 juin dernier. L’organisation salue la résilience du Gouvernement Ougandais, le dévouement des soignants et le travail de l’équipe de soutien à la gestion des incidents continentaux (IMST).

Pour les experts du secteur sanitaire, ce résultat est le produit d’une surveillance renforcée, du traçage des contacts et d’une communication de proximité. En quelques semaines, l’Ouganda a réussi à contenir une flambée qui aurait pu se propager dans la région des Grands Lacs. Le pays entre désormais dans la phase la plus sensible, c’est-à-dire prouver pendant 42 jours qu’il n’y a plus de chaîne de transmission.

Au-delà des chiffres, cette libération a une portée symbolique forte. Elle redonne confiance aux communautés frontalières et rappelle que la solidarité africaine peut venir à bout des épidémies.

L’Ouganda et la RDC partagent une longue frontière poreuse. Guérir et rapatrier un patient Congolais, c’est aussi renforcer la coopération transfrontalière en matière de santé. Pour le continent, c’est la preuve qu’avec des moyens, de la discipline et des partenaires alignés, il est possible de stopper Ebola. Le rendez-vous est donc pris dans 42 jours pour la déclaration officielle de fin d’épidémie.