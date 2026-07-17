Ituri : Le Gouvernement remet 10 ambulances à Bunia pour accélérer la prise en charge d’Ebola

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo a doté la province de l’Ituri de 10 nouvelles ambulances. Remises jeudi 16 juillet 2026 à Bunia, par le Gouverneur militaire, le général-major Gaby Kasongo Mulumba, ces véhicules visent à renforcer la rapidité d’évacuation des malades vers les Centres de Traitement Ebola (CTE), et à briser la chaîne de transmission de l’épidémie.

Les clés ont d’abord été remises symboliquement au Coordonnateur de l’Incident Management System (IMS), avant d’être transmises au Chef de Division Provinciale de la Santé. Cette double transmission vise à garantir une coordination directe entre la riposte et les équipes médicales sur le terrain. Les engins seront déployés dans les zones de santé les plus touchées afin d’assurer un référencement efficace des cas suspects.

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Dans son allocution, le Gouverneur Gaby Kasongo Mulumba a insisté sur la responsabilité des équipes. Il a appelé les chauffeurs et agents de santé à gérer ces ambulances « en bon père de famille » pour qu’elles restent opérationnelles à chaque instant.

Dans une épidémie comme Ebola, notent les experts du secteur sanitaire, chaque minute compte. Raccourcir le délai entre la détection d’un cas et son admission au CTE augmente fortement les chances de survie et limite les contaminations. Le déploiement de cette flotte doit donc fluidifier les interventions et désengorger les circuits d’évacuation.

Avec ce renfort logistique, les autorités sanitaires espèrent améliorer le taux de détection et de transfert. Une prise en charge précoce reste l’arme principale contre le virus Ebola. Elle permet d’isoler rapidement les malades, de protéger les communautés et de casser la dynamique de propagation. Ces ambulances viennent donc compléter les autres volets de la riposte, notamment la surveillance, le laboratoire, la vaccination et la sensibilisation communautaire.

Depuis la réapparition des cas en Ituri, le Gouvernement central a multiplié les appuis à la province. Au-delà des moyens roulants, l’Exécutif national finance les intrants médicaux, la formation des prestataires et la rémunération des équipes de la riposte.

Par ailleurs, l’éradication d’Ebola en RDC repose sur une stratégie globale portée par le ministère de la Santé, avec l’appui des partenaires techniques. L’objectif est d’atteindre zéro cas et de renforcer durablement le système de santé dans les zones à risque. Cet acte de l’exécutif national traduit cette dynamique de réponse rapide et de proximité.