Mondial 2026 : L’Argentine renverse l’Égypte 3-2 dans un match spéculaire et file en quart de finale

Dans un huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 absolument spectaculaire, ce mardi 7 juillet 2027, l’Argentine a éliminé l’Égypte 3-2 après avoir été menée 2-0 jusqu’à la 78e minute. Un scénario cruel pour les Pharaons, qui voyaient déjà la porte des quarts de finale s’ouvrir, et une leçon de résilience pour les Albicelestes, qui ont une nouvelle fois prouvé pourquoi ils sont tenants du titre.

Le rêve égyptien a duré longtemps. Dès la 15e minute, Y. Ibrahim a profité d’une erreur défensive pour glacer le stade. Puis, à la 67e, M. Ziko a doublé la mise sur un contre parfaitement exécuté. 2-0. À 12 minutes de la fin, l’Égypte tenait son exploit. Le bloc était compact, les contres étaient tranchants, et les 5 tirs égyptiens avaient fait deux fois mouche. En face, l’Argentine poussait avec 61% de possession, mais butait sur un mur et sur la fébrilité. Le cauchemar a même failli être total quand Lionel Messi a raté un penalty en première période. Le silence est retombé sur le banc argentin. L’histoire semblait s’écrire contre eux.

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L’expérience argentine fait la différence

L’expérience ne se simule pas. Ça se gagne. Et ça se sort quand il le faut. À la 79e, C. Romero a relancé tout un pays d’une tête rageuse sur corner. 2-1. Quatre minutes plus tard, le football a rendu justice à son roi. Sur un service en profondeur, Lionel Messi a pris sa revanche sur son penalty manqué et a crucifié le gardien d’une frappe bien millimétrée à la 83e. 2-2. Avec ce but, Messi totalise 8 réalisations dans ce Mondial et dépasse désormais Mbappé et Haaland au classement des buteurs. Le stade a basculé. Les Pharaons, eux, ont vu leurs jambes se faire lourdes et leur rêve commencer à s’éloigner.

Un uppercut à la 90+3 : l’effondrement des Pharaons

La fin du match a été un uppercut. L’Égypte, acculée, a reculé trop bas. Dans les arrêts de jeu, à la 90+3, E. Fernández a surgi pour reprendre un ballon traînant et offrir la victoire 3-2. Trois buts en 14 minutes. Un effondrement pour l’Égypte qui menait encore 2-0 à la 76e, et une explosion de joie pour l’Argentine.

Statistiquement, la domination était déjà argentine : 17 tirs contre 5, 7 tirs cadrés contre 2. Mais le football ne se joue pas qu’aux chiffres. Il se joue dans la tête. Et là, les champions du monde ont fait parler leur ADN de compétiteurs.

Direction les quarts : l’Argentine envoie un message

L’Argentine file donc en quart de finale, portée par un Messi décisif même après un échec, et par une équipe qui a refusé de mourir. Pour l’Égypte, la déception est immense. Mener 2-0 à un quart d’heure de la fin d’un huitième de Coupe du Monde et sortir… ça laisse des traces. Mais les Pharaons repartent la tête haute : ils ont bousculé le géant. De l’autre côté, l’Albiceleste envoie un message clair : même menée, même bousculée, même quand Messi rate un penalty, cette équipe trouve toujours le chemin.