Kinshasa : Le Gouvernement provincial signe un accord avec l’Université Jain pour des bourses d’études en Inde

Le Gouvernement provincial de Kinshasa et l’Université Jain de Bangalore, basée en Inde, ont paraphé, mardi 7 juillet 2026, à Kinshasa, un protocole d’accord, pour ouvrir des opportunités concrètes en matière d’éducation, de formation, de santé, d’infrastructures et de numérique. Les premiers bénéficiaires, des étudiants kinois boursiers, prendront le chemin de l’Inde dès cette année.

Au cœur de cet accord figure la mobilité académique. Le protocole prévoit l’octroi de bourses d’études pour des élèves et étudiants de la capitale souhaitant se former à l’Université Jain. Un dispositif qui va au-delà du simple départ à l’étranger.

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Selon le ministre provincial en charge de l’Éducation et de la Formation Professionnelle, Thierry Tshitenga Kabuya, ce partenariat inclut aussi le transfert de savoir-faire indien, notamment dans la transformation numérique. Des programmes de formation professionnelle de proximité sont également envisagés via des unités mobiles déployées dans les communes.

Pour Kinshasa, il s’agit de répondre à deux urgences. D’abord l’accès à une formation de qualité. Ensuite l’adéquation entre les diplômes et les besoins du marché local. L’Inde, reconnue pour ses pôles technologiques et ses universités à coûts maîtrisés, devient ici un partenaire stratégique.

Bien plus, le mémorandum d’entente couvre également les infrastructures et la santé. Concrètement, l’accord ouvre la voie à l’implantation de structures médicales dans la capitale. L’idée est de coupler la formation des professionnels de santé avec l’amélioration de l’offre de soins pour la population.

D’après l’Hôtel de ville de Kinshasa, cette approche globale s’inscrit dans la vision du Chef de l’État, Félix Tshisekedi, qui place le capital humain au centre du développement. Former, soigner et équiper sont les trois piliers d’une politique urbaine ambitieuse pour une ville de plus de 17 millions d’habitants.

Lancement dès 2026 : l’Université Jain confirme son engagement

Côté indien, l’enthousiasme est au rendez-vous. Lohith Kishan, alors Directeur des Relations Extérieures de l’Université Jain, a salué la signature de ce mémorandum. À l’en croire, le programme spécial de bourses pour les congolais sera activé avant la fin de l’année 2026.

L’université s’engage par ailleurs sur le long terme. Au-delà des bourses, elle promet d’accompagner la RDC à travers des initiatives d’innovation, de renforcement des capacités et de recherche appliquée.