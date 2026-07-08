Coupe du monde 2026 : l’Égypte saisit la FIFA et réclame l’exclusion de l’arbitre français François Letexier

Le coup de sifflet final n’a pas seulement scellé l’élimination de l’Égypte. Il a déclenché une véritable tempête. Battus 3-2 par l’Argentine mardi soir en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, les Pharaons refusent de tourner la page. Quelques heures après cette défaite au scénario cruel, la Fédération égyptienne a officiellement saisi la FIFA et réclame l’exclusion de l’arbitre français François Letexier jusqu’à la fin du tournoi.

La colère est immense au Caire. Alors que les hommes d’Hossam Hassan menaient encore 2-0 à la 78e minute, ils ont vu l’Argentine renverser le match en dix minutes. Un effondrement sportif, mais surtout, selon les Égyptiens, une série de décisions arbitrales qui auraient pesé lourd dans le destin de la rencontre.

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Le but refusé qui fait basculer la colère égyptienne

Au cœur de la polémique, une action qui continue d’enflammer les débats. À la 58e minute, Mostafa Ziko pensait offrir un troisième but à l’Égypte. Mais après intervention du VAR, François Letexier a annulé la réalisation pour une faute commise plus tôt dans l’action par un joueur égyptien.

Pour les Pharaons, cette décision reste incompréhensible. Ils dénoncent également une faute non sifflée sur Mohamed Salah juste avant le troisième but argentin inscrit dans le temps additionnel. Deux épisodes qui alimentent aujourd’hui leur sentiment d’injustice.

« Ce qui s’est passé n’était ni juste ni équitable. Un de nos buts a été annulé et nous ne savons pas pourquoi », a lancé le sélectionneur Hossam Hassan après la rencontre.

Une plainte officielle déposée contre le trio arbitral français

Selon plusieurs médias internationaux, le président de la Fédération égyptienne, Hany Abo Rida, a adressé une plainte formelle à la FIFA visant François Letexier ainsi que ses assistants Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni.

Le dirigeant réclame l’ouverture d’une enquête sur les décisions prises pendant le match et demande que le trio arbitral soit retiré du reste de la compétition. Une démarche rare à ce stade d’un Mondial, qui témoigne de l’ampleur de la frustration égyptienne.

Sur le terrain déjà, la tension avait explosé en fin de rencontre. Quatre joueurs égyptiens ont été avertis après la 90e minute, tandis qu’un membre du staff a été expulsé.

« Le tournoi a été arrangé » : des accusations très lourdes

Les déclarations d’après-match ont encore fait monter la température. Auteur du but refusé, Mostafa Ziko n’a pas caché sa colère.

« L’arbitre n’a pas été juste. L’injustice était claire. Nous avons fait un bon travail, mais il est évident que ce tournoi a été arrangé », a-t-il affirmé à la BBC avant de lancer, avec ironie : « Félicitations à l’Argentine pour la Coupe du monde ! »

Hossam Hassan est allé encore plus loin en évoquant des « facteurs extérieurs » et un soutien accordé au champion du monde en titre. Des accusations graves qui placent désormais la FIFA sous pression à quelques jours des quarts de finale.

Une chose est sûre : cette soirée restera comme l’une des plus controversées du Mondial 2026. L’Argentine poursuit sa route, mais l’Égypte quitte la compétition avec un profond sentiment d’injustice… et une bataille désormais ouverte dans les coulisses du football mondial.