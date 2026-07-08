Classement FIFA : La RDC grimpe à la 41e place mondiale et 7e en Afrique

La République démocratique du Congo poursuit sa progression au classement FIFA. Les Léopards gagnent 5 places et pointent désormais à la 41e position mondiale. Sur le continent, ils s’installent à la 7e place africaine. Une montée logique pour une sélection qui a montré un autre visage au Mondial 2026. Le classement mondial reste dominé par l’Argentine, devant l’Espagne et la France qui complète le podium.

Un bond de 5 places : les Léopards récompensés par la FIFA

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Le nouveau classement publié par la FIFA confirme la belle dynamique congolaise. En passant 41e nation au monde, la RDC signe sa meilleure progression de l’année. En Afrique, elle se hisse au 7e rang, derrière le Maroc 7e mondial, le Sénégal, le Nigeria, l’Égypte, l’Algérie et la Côte d’Ivoire.

Ce bond n’a rien d’un hasard. Il traduit la régularité et la solidité affichées par les fauves congolais lors du dernier rassemblement international. La FIFA valorise désormais une équipe qui ne subit plus, mais qui impose son rythme. Un signal fort envoyé aux autres nations.

Mondial 2026 : 4 points et une sortie la tête haute dans le groupe K

Cette progression fait directement écho au parcours des Léopards au Mondial 2026. Versés dans le groupe K, les congolais ont terminé parmi les meilleurs 3e avec 4 points. D’abord un match nul 1-1 face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Un résultat d’autorité qui a montré que la RDC pouvait rivaliser avec les cadors. Ensuite une victoire nette 3-1 contre l’Ouzbékistan pour valider la qualification au tour suivant.

Avec cette copie, la RDC a prouvé qu’elle n’était pas venue en simple figurante. Solide défensivement, tranchante offensivement, l’équipe a coché toutes les cases du football moderne. De quoi convaincre la FIFA et faire grimper les points au classement.

Élimination par l’Angleterre 1-2 en 16e, mais des certitudes engrangées

Le parcours s’est arrêté en 16e de finale. Face à l’Angleterre, les Léopards ont livré un match à intensité élevée avant de s’incliner 1-2. Une sortie frustrante, mais pas humiliante. Bien au contraire.

Quitter le Mondial contre un favori, après avoir tenu la dragée haute au Portugal et dominé l’Ouzbékistan, c’est construire. Cette campagne donne de la crédibilité au projet. Elle offre des points FIFA, mais surtout de la confiance. La RDC a désormais le statut d’une nation qui compte et qui fait peur.