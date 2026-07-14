Coupe du Monde 2026 : L’Espagne corrige la France 2-0 et file en finale

L’Espagne a mis fin au rêve français. La Roja s’est imposée 2-0 face à la France ce mardi 14 juillet 2026 en demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA, au terme d’une rencontre totalement maîtrisée. Mikel Oyarzabal a ouvert le score sur penalty avant que Pedro Porro ne double la mise. Au terme des 90 minutes, les espagnols valident leur billet pour la finale du dimanche 19 juillet prochain.

Dès les premières minutes, l’Espagne a imposé son identité de jeu. Possession, passes courtes, projections rapides et pressing coordonné ont asphyxié une équipe de France en manque d’inspiration. La vice-championne du monde 2022 a peiné à exister collectivement. Le milieu de terrain français, privé de solutions, n’a jamais réussi à inverser la tendance face à une Roja entreprenante et solidaire. Le penalty transformé par Oyarzabal à la 22e minute a enfoncé davantage les Bleus, contraints de courir après le score sans jamais trouver la faille.

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Des statistiques qui confirment la domination

La supériorité espagnole s’est confirmée au fil des minutes et dans les statistiques. Avec 51% de possession de balle, 10 tirs tentés dont 2 cadrés, la sélection de Luis de la Fuente a fait preuve d’une redoutable efficacité. En face, la France a affiché 14 tirs pour 4 cadrés, tout en illustrant un manque de réalisme et de percussion dans les 30 derniers mètres. Le deuxième but inscrit par Porro à la 58e minute a scellé le sort de la rencontre et confirmé l’emprise totale des espagnols sur cette demi-finale. La défense française, souvent prise de vitesse, n’a pas trouvé les ressources pour contenir les vagues offensives adverses.

Un coup d’arrêt brutal pour les Bleus

Cette défaite sonne comme un coup d’arrêt brutal pour les Bleus. Après une finale disputée en 2022, la France quitte la compétition sur une prestation décevante, marquée par l’absence de liant et de leadership. Aucun cadre n’a su porter l’équipe dans les moments difficiles. Le visage affiché ce soir ne correspondait pas aux exigences d’un dernier carré mondial. La correction s’annonce nécessaire, autant sur le plan tactique que dans les choix humains, pour préparer les prochaines échéances internationales. La marche était trop haute ce soir pour une équipe apparue émoussée et sans répondant.

L’Espagne vise désormais le sacre mondial

L’Espagne, elle, poursuit son chemin et rêve désormais du sacre. Qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde 2026 prévue le dimanche 19 juillet, la Roja attend désormais de connaître son adversaire à l’issue de la seconde demi-finale opposant l’Argentine à l’Angleterre ce mercredi 15 juillet 2026. Portée par une génération talentueuse et un collectif cohérent, la championne du monde 2010 va aborder ce défi avec la certitude de ses forces et l’ambition d’ajouter une deuxième étoile à son palmarès. Le rendez-vous est fixé et la finale s’annonce déjà comme le point d’orgue d’un Mondial 2026 riche en rebondissements.