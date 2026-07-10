Coupe du Monde 2026 : L’Espagne domine la Belgique 2-1 et obtient son ticket de demi-finale

Au terme d’un quart de finale très engagé, ce vendredi 10 juillet 2026, l’Espagne a battu la Belgique 2-1 et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Après avoir mené au score puis accroché, la sélection espagnole a fait parler sa maîtrise technique et sa patience pour faire craquer des Diables Rouges valeureux mais émoussés. Un dénouement cruel pour la Belgique, libérateur pour une Espagne qui retrouve enfin les sommets et confirme qu’elle compte bien jouer un rôle majeur dans cette compétition.

Le scénario a tenu les supporters en haleine jusqu’à la dernière minute. Fabián Ruiz a ouvert le score dès la 30e minute pour l’Espagne d’une frappe sèche qui a trompé le gardien belge. Loin de s’effondrer, la Belgique a réagi avec caractère. Charles De Ketelaere a égalisé à la 41e minute, relançant totalement la rencontre. Alors que le match se dirigeait vers la prolongation, Mikel Merino a surgi à la 88e minute pour crucifier la défense belge d’une reprise clinique. Le champion du monde 2010 a refusé le piège des 30 minutes suivantes et a choisi de finir le travail dans le temps réglementaire.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ

<a href="https://adserver.cynomedia.com/www/delivery/ck.php?n=a4c6337b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE" target="_blank"> <img decoding="async" src="https://adserver.cynomedia.com/www/delivery/avw.php?zoneid=74&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a4c6337b" border="0" alt=""></a>



Une domination espagnole écrasante sur le plan statistique

Les chiffres traduisent une supériorité nette de l’Espagne, avec 68% de possession contre seulement 32% pour la Belgique. Elle a aussi bombardé la cage adverse avec 18 tirs dont 8 cadrés, contre 5 tirs et 2 cadrés côté belge. Ce contrôle permanent a permis aux espagnols d’imposer leur rythme, de faire courir les belges et de les épuiser physiquement. Même si les Diables Rouges ont fait preuve de solidité et d’efficacité sur leurs rares occasions, ils n’ont jamais réussi à inverser la tendance. Cette démonstration de maîtrise collective rappelle le plus bel héritage du football espagnol : la patience, la circulation et la punition finale.

Cap sur la France : un choc européen le 14 juillet en demi-finale

Après avoir écarté la Belgique, la Roja retrouvera l’équipe de France en demi-finale le 14 juillet prochain. Un choc entre deux nations de football qui promet des étincelles. Les Bleus, solides depuis le début du tournoi, représenteront un tout autre défi avec leur puissance athlétique et leur efficacité en contre. Pour l’Espagne, il faudra hausser encore le curseur et transformer cette domination en réalisme face à une équipe habituée des grands rendez-vous.

Désormais, un Espagne-France va sûrement enflammer la planète foot, avec en jeu une place en finale de la Coupe du Monde.