Lubumbashi : le Village des opportunités ouvre une nouvelle voie à la jeunesse congolaise

Pendant trois jours, Lubumbashi ne sera pas seulement la capitale économique de la République démocratique du Congo. Elle devient aussi le point de rencontre de milliers de jeunes venus chercher bien plus qu’une simple exposition : une opportunité de transformer leur avenir.

Ce jeudi 9 juillet 2026, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Grâce Kutino, a officiellement lancé la deuxième phase du Village des opportunités, une initiative qui ambitionne de rapprocher les jeunes des possibilités de formation, d’emploi, d’entrepreneuriat et d’innovation.

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Présenté comme une plateforme nationale, ce rendez-vous rassemble institutions publiques, entreprises privées, partenaires techniques et financiers ainsi que porteurs de projets autour d’un même objectif : faire de la jeunesse congolaise un véritable moteur du développement.

Un espace où les talents rencontrent les opportunités

À travers cette initiative, le gouvernement souhaite créer un pont entre les ambitions des jeunes et les structures capables de les accompagner.

« Le Village des opportunités constitue une plateforme nationale de promotion des talents, de valorisation des initiatives des jeunes et de mise en relation entre les demandeurs d’opportunités et les acteurs du développement », a déclaré la ministre Grâce Kutino lors de la cérémonie d’ouverture.

Mais, selon elle, ce village ne se limite pas à un espace d’exposition.

Il se veut également un cadre d’éveil citoyen, d’engagement et de responsabilisation, où les jeunes sont invités à développer leur esprit d’initiative tout en renforçant leur patriotisme.

« Le Village des opportunités n’est pas seulement un espace d’exposition, mais un cadre d’éveil, d’engagement et de construction d’une jeunesse consciente de son rôle dans le développement du pays », a insisté la ministre.

Trois jours pour rapprocher les jeunes des acteurs du développement

Du 9 au 11 juillet, le site de l’événement se transforme en un vaste carrefour d’échanges.

Les participants peuvent rencontrer des entreprises, découvrir des programmes de financement, bénéficier d’informations sur les formations disponibles et échanger avec des structures d’accompagnement susceptibles de soutenir leurs projets entrepreneuriaux.

Pour les jeunes présents, l’initiative représente une occasion rare de retrouver, en un seul lieu, les principaux acteurs susceptibles de les accompagner dans leurs parcours professionnels ou dans la concrétisation de leurs idées d’entreprise.

La ministre a profité de cette rencontre pour réaffirmer l’engagement du gouvernement à placer la jeunesse au cœur de la stratégie de développement économique et social de la RDC.

« Le Gouvernement réaffirme son engagement à faire de la jeunesse un acteur majeur du développement économique et social du pays », a-t-elle souligné.

Une ambition nationale portée par le Chef de l’État

Après une première édition organisée à Kinshasa en décembre 2025, le Village des opportunités poursuit désormais son déploiement en province.

Cette extension répond à la volonté du président Félix Tshisekedi d’offrir aux jeunes de toutes les provinces un accès équitable aux dispositifs d’accompagnement, aux programmes d’emploi et aux opportunités d’entrepreneuriat.

À travers cette initiative, les autorités espèrent faire émerger une génération capable d’innover, de créer des emplois et de participer activement à la transformation économique du pays.

Au-delà des stands et des conférences, le Village des opportunités se présente ainsi comme un symbole : celui d’une jeunesse que le gouvernement veut voir passer du statut de demandeuse d’opportunités à celui d’actrice du développement national.