Paix dans l’Est de la RDC : Museveni reçoit le ministre Anzuluni à Kisozi avec un message de Tshisekedi

Le Président Ougandais, Yoweri Kaguta Museveni, a reçu, lundi 13 juillet 2026, le ministre congolais de l’Intégration régionale, Floribert Anzuluni Isiloketshi, à la ferme présidentielle de Kisozi, située à 150 kilomètres de Kampala. Porteur d’un message spécial du Président Félix Tshisekedi, le ministre est venu saluer l’engagement de Kampala en faveur du retour de la paix dans l’Est de la République démocratique du Congo.

Floribert Anzuluni a d’abord transmis les salutations du Président Tshisekedi. Il a ensuite souligné la volonté de Kinshasa de maintenir un dialogue étroit avec l’Ouganda sur la situation sécuritaire dans l’Est.

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Cette visite intervient dans un contexte où la diplomatie bilatérale reste un levier clé. L’Ouganda, pays frontalier et partenaire dans les opérations militaires conjointes, joue un rôle direct dans la stabilisation des provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.

Museveni : « La paix régionale est un préalable à la prospérité »

De son côté, le Président Museveni a réaffirmé la position de l’Ouganda. Selon lui, la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs sont indispensables pour le développement des populations. Le Président ougandais a assuré de la détermination de son pays à poursuivre la coopération avec la RDC et avec les autres partenaires régionaux pour faire face aux défis sécuritaires.

Dans un message posté sur son compte X, il a déclaré : « La paix et la stabilité dans notre région restent essentielles pour la prospérité de nos peuples, et nous continuerons de travailler ensemble avec nos partenaires régionaux pour relever les défis auxquels est confronté l’Est du Congo ». Ce discours s’inscrit dans la continuité de l’engagement ougandais depuis le lancement des opérations conjointes FARDC-UPDF.

Le cadre de la Grande Commission Mixte RDC-Ouganda

Cette rencontre intervient deux mois après la 9e session de la Grande Commission Mixte tenue en mai dernier à Kampala. Ce cadre bilatéral permet aux deux pays de coordonner leurs actions sur la sécurité, le commerce, les infrastructures et l’intégration régionale.

La Commission Mixte est l’outil institutionnel qui structure le partenariat entre Kinshasa et Kampala. Elle vise à transformer la coopération sécuritaire en opportunités économiques, notamment via les routes et les échanges transfrontaliers.

Avec cette audience à Kisozi, Kinshasa et Kampala confirment leur volonté de parler d’une seule voix sur la crise de l’Est. L’objectif est clair : harmoniser les initiatives diplomatiques et sécuritaires pour obtenir des résultats concrets sur le terrain. Pour la RDC, le soutien de l’Ouganda reste stratégique dans la recherche d’une paix durable et dans la relance des activités économiques dans les provinces frontalières.