Mondial 2026 : La France met fin au rêve africain et élimine le Maroc 2-0 en quart de finale

Dernier représentant du continent, le Maroc a été éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde 2026, dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 juillet 2026, par une France clinique et souveraine. Les Bleus se sont imposés 2-0 grâce à deux éclairs signés Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Une victoire nette qui propulse la France en demi-finale et qui met un terme au parcours historique des Lions de l’Atlas dans ce Mondial.

Sur la pelouse, le match a tourné à sens unique. La France a imposé son rythme, sa technique et son réalisme. Le vice-champion du monde en titre a pris le dessus dans tous les secteurs de jeu, de la relance à la finition. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 22 tirs à 5 et 9 tirs cadrés à 1 en faveur des poulains de Didier Deschamps. Étouffés par le pressing et la maîtrise technique française, les marocains n’ont jamais trouvé la solution pour inquiéter la défense adverse. Un seul tir cadré en 90 minutes, c’est le reflet d’une équipe marocaine méconnaissable, loin du visage conquérant et solidaire affiché depuis le début de la compétition.

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Mbappé et Dembélé, le coup de grâce en 6 minutes

C’est en l’espace de 6 minutes que la France a plié la rencontre. Malgré son penalty raté en première mi-temps, Kylian Mbappé a fait parler sa vitesse et son sang-froid à la 60e minute pour ouvrir le score. C’est la preuve de son mental d’acier. Six minutes plus tard, à la 66e minute, Ousmane Dembélé a doublé la mise d’une frappe chirurgicale, assommant définitivement les espoirs marocains. Deux génies, deux buts, et une qualification en poche. Cette paire offensive a une nouvelle fois démontré pourquoi elle fait partie des plus redoutables au monde. Le Maroc, qui avait surpris le monde entier en 2022, n’a pas eu les ressources physiques et mentales pour renverser la tendance.

Fin de parcours pour le dernier Africain

Avec cette défaite, le Maroc quitte la Coupe du Monde 2026 la tête haute mais avec des regrets. Il faut rappeler la belle performance des Lions de l’Atlas dans ce tournoi : un match nul 1-1 d’entrée contre le Brésil, puis une qualification héroïque en seizième de finale contre les Pays-Bas à l’issue de la séance des tirs au but. Après avoir porté les couleurs de tout un continent jusqu’en quart de finale, Hakimi et ses coéquipiers n’ont pas réussi à rééditer l’exploit de l’édition précédente. Le Maroc laisse néanmoins une trace positive : un parcours courageux et une équipe qui aura fait vibrer l’Afrique entière. Le rêve continental s’arrête donc aux portes du dernier carré.

La France vise désormais le dernier carré

Fort de cette victoire, la France se tourne déjà vers la demi-finale. Les Bleus affronteront le vainqueur du match Espagne-Angleterre prévu ce soir du vendredi 10 juillet 2026. Avec un Mbappé des grands soirs et un Dembélé décisif, Didier Deschamps peut aborder cette prochaine échéance avec confiance. L’objectif est clair : aller chercher une nouvelle finale et pourquoi pas un troisième titre mondial. Le parcours est encore long, mais la France a envoyé un message fort en éteignant le rêve africain avec autorité.