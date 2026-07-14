RDC : Tshisekedi nomme le Dr Steve Ahuka manager terrain de la riposte contre Ebola

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé, lundi 13 juillet 2026, à la Cité de l’Union africaine, la 4e réunion de la Task Force nationale de riposte contre l’épidémie d’Ebola. Le Chef de l’État a pour l’occasion nommé le Dr Steve Ahuka au poste de manager terrain de la riposte.

Face à la persistance de ce virus en Ituri et à la menace de son extension, le Gouvernement tient à accélérer la coordination sur le terrain alors que la République démocratique du Congo déplore déjà 1 900 cas de contamination et 700 décès selon les derniers bilans officiels.

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La désignation du Dr Steve Ahuka intervient dans un contexte jugé préoccupant par les autorités. L’épidémie, d’abord concentrée en Ituri, montre des signes de propagation vers d’autres provinces autrefois épargnées. En confiant la gestion opérationnelle à un expert reconnu, Félix Tshisekedi veut imprimer un nouveau rythme à la riposte. Le manager terrain aura pour mission de superviser directement les équipes, d’assurer la traçabilité des cas contacts et de lever les blocages logistiques.

Le Gouvernement mise sur la sensibilisation communautaire

Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Roger Kamba, a dressé un état des lieux devant la Task Force. Il a salué l’impact des campagnes de sensibilisation menées dans les zones touchées et dans les communautés à risque.

Selon lui, les efforts inlassables du Gouvernement commencent à porter leurs fruits avec une meilleure adhésion des populations aux mesures de prévention. Isolement des malades, enterrements sécurisés, traçage : la mobilisation communautaire reste la première ligne de défense.

En République démocratique du Congo, la défiance et la désinformation ont souvent freiné la riposte. Renforcer la confiance locale est donc vu comme une bonne stratégique autant que le volet médical.

Les États-Unis réaffirment leur soutien financier

Pour sa part, le Chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis en RDC, M. Lan J. McCary a renouvelé l’engagement de Washington. Premier partenaire de la RDC dans la lutte contre Ebola, les États-Unis ont déjà consacré plus de 600 millions de dollars au financement des interventions.

Avec la fatigue des bailleurs après le Covid-19, le maintien de ce financement est crucial. Il envoie aussi un signal politique fort de solidarité internationale autour de la RDC.

Avec cette 4e réunion de la Task Force et la nomination d’un manager terrain, la riposte contre Ebola entre dans une nouvelle phase. Le Président Tshisekedi veut éviter toute propagation nationale et protéger les acquis obtenus dans les précédentes épidémies. La priorité est désormais de casser les chaînes de transmission, sécuriser les zones frontalières et garantir une communication cohérente.

Par ailleurs, le pays se prépare à intensifier les interventions dans les prochains jours pour endiguer la résurgence avant qu’elle ne prenne une ampleur régionale.